Президент Ильхам Алиев принял бывшего Президента Болгарии - ФОТО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 апреля принял бывшего Президента Болгарии Росена Плевнелиева.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента АР.

В ходе встречи Росен Плевнелиев выразил удовлетворение своим приездом в Азербайджан. Вспомнив свои встречи с Президентом Азербайджана, он особо подчеркнул подписанный с главой Азербайджанского государства документ о стратегическом партнерстве между двумя странами.

Р.Плевнелиев отметил, что дальновидная политика Ильхама Алиева способствовала реализации проекта «Южный газовый коридор».

Президент Ильхам Алиев, вспомнив о своем визите в Болгарию и встречах с руководителем этой страны, подчеркнул, что связи между двумя странами находятся на высоком уровне, выразил уверенность в том, что эффективное сотрудничество между двумя государствами будет продолжено и впредь.

Ялчин Алиев, Э.Т.