17 апреля в Евлахе под председательством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось республиканское совещание экспортеров ненефтяной продукции.

Как передает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, глава государства открыл совещание вступительной речью.

На совещании также выступили министр экономики Шахин Мустафаев, председатель Ассоциации производителей и экспортеров вина Эльчин Мадатов, председатель Ассоциации производителей и экспортеров фундука Исмаил Оруджев, генеральный исполнительный директор ООО «Азерсун Холдинг» Саваш Узан, директор ООО «Az-Granata» Ровшан Фархадов, начальник ООО «Gok-NUR Bak?» Фарид Фархадзаде, учредитель ООО “D-Fruits K?ndli T?s?rrufat?» Исамеддин Демиров, участник бизнес-инкубатора Ариз Микаилов.

Затем Президент Ильхам Алиев выступил на совещании с заключительной речью.

Заключительная речь Президента Азербайджана Ильхама Алиева:

«Уверен, что после сегодняшнего совещания наш экспортный потенциал еще более возрастет, и мы будем обеспечивать внутренний спрос больше за счет местной продукции. Убежден, что, подводя итоги 2017 года, мы увидим хорошую динамику. Конечно, как я уже отметил, для увеличения экспорта, в первую очередь, необходимо полностью удовлетворить внутренний спрос как в продовольственной продукции, так и строительных материалах. В этом направлении предпринимаются и будут предприниматься конкретные шаги.

В предстоящие годы следует уделять больше внимания созданию предприятий экспортной направленности. На самом деле, предприятия, которые будут создаваться в Азербайджане и после этого, должны преследовать обе цели – необходимо удовлетворять внутренний спрос, а также иметь экспортные возможности. Для достижения этого государственные органы осуществляют последовательную деятельность. Кредиты, которые будут предоставляться в будущем по линии Национального фонда помощи предпринимательству, также должны придать импульс созданию предприятий экспортной направленности. Потому что продукция экспортной направленности легко найдет место одновременно и на внутренних рынках. В решении этих вопросов активное участие должны принимать и местные исполнительные органы. Основная нагрузка здесь, конечно, ложится на государственные структуры.

В Азербайджане существует прекрасная инвестиционная среда. В последние годы мы привлекли инвестиции, превышающие 200 миллиардов долларов. Часть их – инвестиции, вложенные в нефтяной, а часть – в ненефтяной сектор. В целом, инвестиционный климат в Азербайджане очень позитивный. Влиятельные международные структуры высоко оценивают нашу деятельность. Давосский всемирный экономический форум удостоил экономику Азербайджана по конкурентоспособности 37-го места в мировом масштабе. За год мы поднялись на 3 ступени. То есть, в целом, экономическая либерализация, глубокие реформы, прекрасный инвестиционный климат и то, что мы занимаем первые места по объему прямых иностранных инвестиций на душу населения на пространстве СНГ, конечно, создают дополнительные условия для привлечения иностранных и местных инвесторов. Местные исполнительные органы также должны уделять данному вопросу постоянное внимание. Оценка, которая в дальнейшем будет даваться деятельности местных исполнительных органов, будет основана и на этом факторе – сколько инвестиций привлечено в тот или иной район. Местные исполнительные органы должны организовать эту работу совместно с центральными исполнительными органами.

Естественно, экспортируемая продукция должна отвечать международным стандартам. В противном случае, у нее не будет экспортных перспектив. Действующие в нашей стране лаборатории должны пройти международную аккредитацию, и этот вопрос должен поскорее найти решение. Сертификаты, выданные на производимую в Азербайджане продукцию, должны признаваться зарубежными странами.

Особое внимание должно уделяться подготовке кадров. Нам необходимо готовить специалистов по экспорту. Вообще, подготовка кадров является одним из самых важных вопросов, стоящих сейчас перед нами. Потому что страна развивается, создаются новые предприятия, и работающие на этих предприятиях кадры должны быть подготовленными. Особенно важное значение имеет обучение подготовленных кадров на предприятиях экспортной направленности, и государственные органы должны быть активными в этих делах.

Необходимо упростить экспортные процедуры. В этом направлении также предпринимаются шаги. Сегодня перед экспортом нет искусственных препятствий, как это было в прежние годы. Однако в то же время необходимо принимать институциональные меры, кроме того, в реальной жизни все соответствующие государственные структуры должны прилагать дополнительные усилия для стимулирования и облегчения экспорта.

Как я уже отметил во вступительном слове, Азербайджан создаст во многих странах торговые дома. Первый торговый дом в ближайшие недели будет создан в Беларуси. На повестке дня находится создание таких домов в других постсоветских странах – России, Украине, Казахстане. Это будет пропагандировать нашу страну, в то же время создаст новые возможности для экспортеров. Наряду с этим, наши торговые дома обязательно должны быть в крупных странах азиатского континента. Сейчас в странах Залива к нашей продукции проявляют большой интерес. На самом деле, источником такого интереса является наша деятельность, так как в последнее время нам удалось наладить деловое сотрудничество со странами Залива в том числе и в этом направлении и добиться поставок туда азербайджанской продукции. Большой интерес в этих странах проявляют, в частности, к нашей сельскохозяйственной продукции, а потребительский рынок стран Залива достаточно большой. Большинство производимых и экспортируемых у нас товаров они завозят из-за рубежа, из других стран, импортируют. Поэтому мы должны активно выходить на эти рынки. А для этого в странах Залива обязательно должны быть созданы торговые дома.

Конечно, мы должны наладить деловое сотрудничество с крупными сетями сбыта на приоритетных для нас экспортных рынках. Они известны. Необходимо пригласить их в Азербайджан, показать наши возможности, организовать поездки на наши основные, передовые предприятия. Пусть они приедут и своими глазами увидят, что здесь есть большой потенциал, и наша продукция конкурентоспособна. Конечно, во время встреч со своими коллегами, главами государств и правительств других стран я постоянно поднимаю этот вопрос, так как наш торговый оборот должен расти, а товары - поставляться на рынки этих стран. Разумеется, политическая поддержка оказывается, но мы должны работать на различных уровнях, а лучший путь, как я уже сказал, - налаживание отношений с крупными сетями продаж и приглашение их в Азербайджан.

Наши экспортные миссии уже демонстрируют свой эффект. Эти миссии приносят большую пользу, их необходимо организовывать на протяжении всего года. Это должно происходить в автоматическом режиме, то есть уже не по моему указанию. Ежегодно различные государственные структуры должны включать в план своей работы сколько экспортных миссий и в какие страны в этом году будет командировано. В страны, являющиеся для нас лучшим потенциальным рынком, ежегодно должны направляться миссии. Необходимо организовывать специальные миссии в различные регионы крупных стран. Наши группы должны регулярно выезжать не только в столицы, но и во все регионы этих стран.

В прошлом году мы в организованном порядке обеспечили участие наших предпринимателей в ведущих международных выставках. В прежние годы это не получило особенно широкого размаха, а в некоторых случаях наше участие в международных выставках носило формальный характер. Командировалась группа людей. Они проводили там несколько дней, и их участие, можно сказать, не имело особо большого значения. Основная задача участия в международных выставках - пропаганда там нашей продукции. Прекрасный результат может заключаться в том, если в ходе выставки будет подписан какой-либо контракт. Первый опыт уже есть, здесь это прозвучало. В Китае уже подписан контракт, связанный с экспортом большой партии нашего вина. Поэтому наше участие в выставках должно иметь практическое значение. Мы должны участвовать во всех ведущих выставках мира. Государственным структурам и предпринимателям необходимо включить это в график своей работы. Конечно, государственные органы, в частности, Министерство экономики, организуют, будут организовывать эту работу, но и предприниматели должны быть активны. Потому что в прежние годы одна из наших проблем заключалась в том, что предприниматели не уделяли должного внимания вопросам экспорта. Это имеет разные причины. Следует также сказать, что и государственные органы не придавали этому особого значения. Поэтому работа больше шла самотеком, стихийно. Но впредь мы должны решать вопросы экспорта в организованном порядке, комплексно. Цель сегодняшнего совещания заключается именно в этом.

Был создан портал Azexport. Я уже сказал об этом во вступительной речи. Сейчас нам следует обеспечить портал Azexport подробной информацией. Предприниматели должны разместить на этом портале сведения о своей деятельности и регулярно интересоваться им, узнавать, на что имеется спрос, какие заказы размещаются. Потому что мы уже видим первичные результаты этого. Благодаря работе портала уже подписаны многие контракты. Но что мы еще видим? Порой поступает заказ, а экспортируемой продукции у нас нет. Поэтому смысл данного портала заключается не только в том, чтобы мы экспортировали свою продукцию, хотя главная задача состоит в этом. Одновременно данный портал будет информировать нас о спросе, регионах, о том, какой регион, какая страна в какой продукции нуждается, это увидят и государственные структуры, и предприниматели. Увидят, что, к примеру, есть спрос на такую-то продукцию, однако ее производство в Азербайджане находится не на должном уровне. Значит, государство по линии Национального фонда помощи предпринимательству предоставит кредиты этой отрасли. А предприниматели увидят, что если они будут производить, выращивать данную продукцию, то будет рынок. Поэтому, чтобы добиться этого, все азербайджанские компании, в первую очередь, должны разместить на портале Azexport сведения о своей продукции, продукции экспортной направленности и следить за данным порталом. Конечно, государственным структурам также необходимо постоянно проводить мониторинг. Спрос, по существу, будет стимулировать и предложение.

Как я уже отметил, бренд Made in Azerbaijan уже проявляет себя в мире, по государственной линии проводится работа, направленная на пропаганду данного бренда. Одновременно мы должны привлечь к этой работе крупные государственные и частные компании, чтобы и они пропагандировали данный бренд в странах, где работают. Речь здесь, в особенности, идет о государственных структурах. Компании, обладающие широкой сферой деятельности за рубежом, в первую очередь, Государственная нефтяная компания – SOCAR, «Азербайджан хава йоллары» - AZAL, ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и другие наши крупные государственные компании контактируют с иностранными партнерами, работают в зарубежных странах. Они должны активно участвовать в пропаганде бренда Made in Azerbaijan и регулярно информировать государственные структуры о том, какую работу проделали для пропаганды этого бренда. Возможно, Министерство экономики должно подготовить для них специальную рекомендацию, как говорится, методическое пособие с тем, чтобы они проводили данную работу планомерно, так как всем хорошо известно, что реклама, конечно, является неотъемлемой частью торговли.

Мы должны широко проанализировать, изучить и внешние рынки. Потому что в настоящее время идет борьба за рынки. Нам не должно казаться, что если мы здесь увеличим производство, будем выпускать продукцию экспортной направленности, то после этого все вопросы найдут решение. Нет, мы должны вести и ведем борьбу за рынки. Для этого, в первую очередь, необходимо точно проанализировать внешние рынки, их нынешнее состояние и перспективы. Нам также хорошо известно, что сегодня многие страны хотят обеспечить внутренний спрос за счет местного производства, и этим занимаемся не только мы. Поэтому нам важно знать, к примеру, какие тенденции имеют место на традиционных рынках, какие государственные программы реализуются, производство какой продукции ожидается в результате данных программ, и планировать свою работу в соответствии с этим. В настоящее время у нас есть традиционные рынки, на которые экспортируется наша традиционная продукция. Но однажды на этих рынках, в этих странах внутренний спрос будет обеспечен, необходимости в нашей продукции может не быть, что тогда мы будем делать? Поэтому здесь необходимо провести очень серьезный анализ с тем, чтобы знать нынешнюю обстановку и потенциальную ситуацию.

Параллельно мы должны выходить на новые рынки. Не следует думать, что мы имеем здесь по соседству традиционные рынки, на которые отправляем все, что производим. Мы должны и в этой сфере проводить очень точную политику. Вопросы диверсификации экспорта измеряются не только ассортиментом. Мы должны добиться диверсификации географии и, в целом, выхода на новые рынки, еще более упрочить позиции на традиционных рынках. Для этого, конечно, имеются различные пути. В первую очередь и самое главное, считаю, что основной вопросы здесь - наличие хороших политических связей. У Азербайджана очень хорошие деловые, дружественные отношения, можно сказать, со всеми странами, в том числе и в первую очередь, с соседними государствами. Сегодня в мире такая картина встречается не часто. Чаще между соседями возникают споры, проблемы. У нас нет никаких проблем ни с кем из соседей, за исключением Армении. Напротив, в результате проводимой нами в последние годы политики наши отношения с четырьмя соседними странами стремительное развивались и находятся сегодня на высочайшем уровне. Поэтому предприниматели также должны использовать эти возможности. Перед ними нет никаких политических препятствий для выхода на соседние рынки и любой другой рынок. Однако мы видим, что там, где есть политические проблемы, это мгновенно отражается и на предпринимателях, под различными предлогами принимаются ограничительные меры, возникают проблемы для экспорта. Нашим предпринимателям это не грозит. Благодаря нашей политике этого нет.

Однако, еще раз хочу сказать, что мы должны очень точно проанализировать рынки, нынешнюю ситуацию и перспективы и получить выход на новые рынки. Мы должны укрепить свои позиции на внешних рынках, и особое значение для этого имеет создание логистических центров. Первый такой опыт есть. Это уже прозвучало и в выступлениях. В казахстанском городе Актау был создан первый логистический центр Азербайджана за рубежом. Этот центр имеет огромное значение. Он позволит нам беспрепятственно экспортировать свою продукцию на рынки Средней Азии, Казахстана. Такие центры должны быть созданы и в других странах. Проживающие за рубежом азербайджанцы также должны сыграть свою роль в этом деле.

Как вам известно, мы проводим большую работу для решения проблем азербайджанцев, проживающих за рубежом. Азербайджан является одной из редких стран, где традиционно проводится съезд азербайджанцев, проживающих за рубежом. Мы оказываем им политическую поддержку, а также создаем бизнес-возможности. Они тоже должны активно участвовать в этих делах. Насколько я знаю, они активно подключаются к нашим новым инициативам. Проживающие за рубежом азербайджанцы, в частности, наши соотечественники, проживающие на пространстве СНГ, занимаются в том числе бизнесом, у них большие возможности. Они тоже должны активно работать там, чтобы расширять свои бизнес-возможности и в то же время помогать Родине. Эта работа началась, и наши государственные структуры занимаются ею. Я и их приглашаю заниматься этой работой, они тоже имеют большие торговые сети. Они импортируют продукцию из различных уголков мира. В особенности, если учесть, что в настоящее время наши возможности расширяются, то пусть больше импортируют из Азербайджана.

Мы должны уделять внимание расфасовке продукции. Рад, что в последнее время этому уделяется внимание. В фойе этого Центра регионального развития демонстрируется небольшая выставка. Я вижу на этой выставке новую расфасованную продукцию, товары. Этому необходимо уделять очень большое внимание. Я уже говорил об этом, еще раз хочу сказать: мы должны стремиться к развитию фасовочной индустрии в Азербайджане. Пока мы импортируем из-за рубежа многочисленную тару, а также вспомогательные материалы. Для их производства в Азербайджане нет никаких проблем. Сейчас функционирует наш стекольный завод. Необходимо усовершенствовать и его работу, должны производиться любые виды стеклянной посуды, банок. У нас есть картонный завод. Вообще, расфасовка сократит нашу зависимость от импорта, так как всегда, когда мы ищем внешний компонент в себестоимости производимой продукции, видим, что расфасовка играет здесь особую роль. Поэтому необходимо полностью наладить расфасовку в Азербайджане и уделять этому большое внимание. Конечно, предлагаемые нами товары должны радовать глаз.

С прошлого года мы приступили к рекламным кампаниям в иностранных средствах массовой информации. Это можно отнести к туризму, а также производимым в Азербайджане товарам. Эта работа также должна проводиться регулярно. Для этого необходимо выделить соответствующий бюджет, считаю, что государство и здесь должно оказать предпринимателям помощь, так как прежде, чем расходовать эти дополнительные средства, предприниматель сто раз подумает, размещать рекламу или нет. Наверное, потому, что объем предназначенной для экспорта продукции невелик. Поэтому у нас пока нет особого понятия о рекламе. Мы должны признать это. Поэтому государство должно за свой счет организовать в зарубежных средствах массовой информации, по телевидению, в газетах рекламные кампании для пропаганды наших основных товаров экспортной направленности.

Пусть предприниматели представят в Министерство экономики предложения о производимой продукции и странах, куда она экспортируется. Мы должны приступить к этому. Конечно, на первоначальном этапе мы должны начать это в соседних странах, на пространстве СНГ. Это станет нашей очередной прекрасной поддержкой предпринимателям.

Относительно промышленного производства. В настоящее время в Азербайджане создается несколько крупных промышленных предприятий. Я уже говорил об этом, дал предпринимателям рекомендации, еще раз хочу сказать: они должны рационально использовать сырье, производимое этими крупными предприятиями, создавать новые фабрики, заводы, чтобы мы производили готовую продукцию в Азербайджане, чтобы сократилась зависимость от импорта, и мы экспортировали готовую продукцию. Хочу особо отметить заводы в Сумгайытском химическом промышленном парке. Там имеется огромный потенциал для бизнеса, малого и среднего предпринимательства, экспорта. Сумгайытские заводы полимеров и удобрений, Мингячевирский промышленный парк. В этом году будут введены в строй первые заводы. Нефтчалинская, Балаханская, Пираллахинская промышленные зоны. Это уже приобретает широкий размах, и мы должны постараться, чтобы в каждом районе была современная промышленная зона. Мы поддерживаем и будем поддерживать это.

В нашей стране развиваются высокие технологии. В настоящее время мы развиваем космическую промышленность. Азербайджан является одним из немногих в мире членов космического клуба. У нас два спутника, готовится третий спутник, мы уже продаем эти услуги за рубеж. Это тоже один из видов экспорта. Выводя на орбиту первый и второй спутники, мы, конечно, преследовали несколько целей. Это – новшество, технология, имеющие большое значение с точки зрения подготовки кадров. Повысится имидж Азербайджана. В то же время мы подходим к этому как к бизнес-проекту, спутники уже начинают окупать вложенные в них средства. Как мне известно, уже подписаны контракты о части услуг третьего спутника. Поэтому это тоже сфера, приносящая нашей стране доход, валюту. Мы сделали это по линии государства. Однако в развивающихся странах бизнес-структуры сами заказывают спутники, сами выводят их на орбиту и зарабатывают. Есть небольшие страны, обладающие, может быть, десятками спутников. Почему? Потому что, это выгодно для бизнеса. Мы уже должны расширить бизнес-возможности космической промышленности, и, как я отметил, это – источник валюты для нас.

Одновременно создано новое для нас направление экспорта. Это - экспорт военной техники. Это тоже новшество. Десять лет назад невозможно было представить, что Азербайджан не только обеспечит собственный спрос на оружие, технику, но и будет их экспортировать. Сегодня это - реальность, мы добились этого. Когда более десяти лет назад создавалось Министерство оборонной промышленности, мы уже знали, что этот день наступит, и он наступил. Сегодня мы не только сами удовлетворяем основные потребности нашей армии, но и экспортируем. Мы участвовали в международных выставках. Это еще раз показывает, как важно участвовать в выставках. В Баку дважды была организована международная выставка оружия. Наша торговля оружием растет. Это приносит стране много валюты. В настоящее время в Азербайджане производится продукция военного назначения более тысячи наименований, в том числе основанная на новейших технологиях. Поэтому данная отрасль также постоянно должна находиться в центре внимания, и экспортный потенциал здесь растет.

Мы, естественно, должны рационально использовать наши ресурсы. В этом направлении также проводится последовательная работа. Азербайджан обладает богатыми природными ресурсами. Наши природные ресурсы не ограничиваются лишь нефтью и газом. У нас есть месторождения золота, некоторое время назад была создана государственная структура, акционерное общество AzerGold. Оно уже занимается как разработкой месторождений золота, так и экспортом. У нас есть месторождения не только золота, но и серебра, других драгоценных металлов. Эта отрасль принесет государству огромный доход. Появляется экспортный потенциал, исчисляющийся миллионами, десятками миллионов долларов, и эта работа построена уже на современной основе. Это тоже наш большой экспортный потенциал. Конечно, государство оказывает и будет оказывать поддержку, чтобы AzerGold стал промысловой компанией мирового уровня.

Мы обладаем еще одним большим ресурсом, но не можем его рационально использовать. Это – железная руда. Еще в период царской России, а также в советское время к нашей железной руде проявляли огромный интерес. Люди, приезжавшие сюда во времена царской России из Европы, тогдашние предприниматели проявляли к этому очень большой интерес и старались наладить работу. Однако, к сожалению, в период независимости к этой отрасли не проявлялось достаточного внимания. К сожалению, нам до сих пор не удалось создать единую производственную отрасль. Дашкесанское месторождение железной руды является одним из крупнейших в мировом масштабе, его нынешнее состояние нас, конечно, не может устраивать. В различные времена выдвигались разные предложения. Была даже создана государственная структура, которая впоследствии не смогла работать. Частный сектор также периодически проявлял к этому интерес. Настало время, когда необходимо предпринять серьезные шаги по данному вопросу. Должна быть создана вся производственная цепочка - от руды до конечной экспортной продукции. Наш экспорт возрастет, и зависимость от импорта резко сократится, так как для импорта готовой продукции за рубеж уходят большие средства, и постепенно они будут расти. Потому что динамика нашего развития и дальше будет такой стремительной, что внутренний спрос возрастет. Поэтому разработка Дашкесанского месторождения железной руды и создание производственной цепочки – один из важных вопросов, стоящих на повестке дня.

В Азербайджане высокими темпами развивается туризм. В прошлом году число туристов увеличилось на 11 процентов, а за три месяца этого года – на 25 процентов. Сегодня это можно видеть невооруженным глазом. Число туристов резко возрастает как в Баку, так и в различных регионах. Тому, конечно, имеются причины. Это возникло не само по себе. Работа, проделанная в последние годы, привела к такой ситуации. В первую очередь, господствующие в Азербайджане стабильность, спокойствие, общественно-политический порядок, конечно, превращают Азербайджан в очень привлекательную для туристов страну. Особенно в нынешних условиях, когда в различных уголках мира имеет место напряженность, возрастают угрозы, противостояние, социальное недовольство, широкий размах получили массовые протесты. Ничего этого в Азербайджане нет. В Азербайджане есть единство народа и власти. Наша политика поддерживается, одобряется народом. В этом и заключается основной фактор господствующей в Азербайджане стабильности.

Конечно, в первые годы независимости о развитии туризма не могло быть и речи, так как Азербайджан был очень рискованным местом, бедным краем, а инфраструктура туризма, можно сказать, отсутствовала. Однако мы создали инфраструктуру, послужившую развитию туризма. К примеру, в последние годы мы создали в стране шесть международных аэропортов. Они, можно сказать, отстроены заново. Создавая их, мы, в первую очередь, конечно, думали об удобстве людей. Сегодня эти международные аэропорты организуют полеты в различные страны. Сейчас мы видим, какую пользу это приносит туризму. Открываются прямые рейсы. Открываются прямые рейсы из Гянджи, Нахчывана, Габалы, Лянкярана, и их количество растет. В прежние годы этими рейсами пользовались лишь азербайджанцы, проживающие за рубежом, или гости. Сегодня эти рейсы используются в целях туризма. Если бы эти аэропорты и Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку не находились на таком уровне, то о развитии туризма не могло быть и речи. Проложены прекрасные, современные дороги. Дорога Баку-Евлах сегодня отвечает самым высоким мировым стандартам. Магистральные дороги, соединяющие нас с соседними странами, либо полностью сданы в эксплуатацию, либо будут сданы в ближайшее время. Во всех регионах реализованы инфраструктурные проекты – электроэнергии, газификации, питьевой воды. Как в Баку, так и в регионах созданы самые современные отели. Конечно, наши природные условия, прекрасный климат, гостеприимство народа, богатая кухня, исторические памятники – это тоже играет роль. Считаю, что решающую роль в развитии туризма играет наша политика, связанная с визами. Начало функционирования «ASAN viza» и получение визы упрощенными электронными путями, конечно, обеспечили этот приток. Мы еще находимся на первоначальном этапе развития туризма, так как пока идет процесс популяризации Азербайджана. Конечно, свою роль в этом процессе сыграли организованные в нашей стране международные мероприятия, и Европейские игры, и предстоящие в скором времени Игры исламской солидарности, особенно соревнования «Формула-1». Аудитория «Формулы-1» составляет 500 миллионов человек. Каждый из них воочию видит красоту нашего города, и многие из них хотят приехать в Баку.

Это – основные факторы, способствующие развитию туризма. Хочу также сказать, что к туризму мы также должны подходить как к экспортной продукции. Что нам приносит туризм? Валюту. Что приносит экспорт? Валюту. На развитии туризма мы будем зарабатывать валюту, исчисляющуюся миллиардами. По подсчетам Давосского всемирного экономического форума, Азербайджан является местом, где туризм развивается самыми высокими темпами в мире. Вот результаты нашей политики. В регионах необходимо развивать современную инфраструктуру туризма. Я призываю и предпринимателей. Предприниматели должны знать, что появится большая потребность в новых отелях, так как уже сейчас – в зимний сезон бакинские отели заполнены на 85-90 процентов. Что же будет в летний сезон? Свободных мест не будет. Поэтому создание новых отелей в Баку и наших основных туристических центрах имеет огромное значение, это принесет большую пользу и бизнесу.

А сейчас хочу сказать о предстоящих задачах, связанных с экспортом сельскохозяйственной продукции. В настоящее время в 24 районах создаются 33 агропарка. В создание данных агропарков вкладываются инвестиции в размере 1,1 миллиарда манатов. Территория размещения этих агропарков, отведенные под них земельные участки составляют 142 тысячи гектаров. Уверен, что с началом функционирования данных агропарков мы будем удовлетворять внутренний спрос на 100 процентов и появится огромный экспортный потенциал. Возвращаясь к сказанному, хочу отметить, что мы уже сейчас должны спланировать, что и куда будем экспортировать, так как сами предприниматели будут испытывать трудности. Государственные структуры, Министерство экономики, Министерство сельского хозяйства, конечно, вместе с руководством Администрации Президента должны определить нашу экспортную стратегию на предстоящие годы. Мы уже сейчас должны знать, как будем реализовывать наш растущий экспортный потенциал. Конечно, есть такая экспортная продукция, которая не требует поиска рынков. Одна из них - хлопок, он продается на биржах. Но для экспорта плодоовощной и другой продукции мы уже сейчас должны поработать, строить планы.

Очередные проекты, которые придадут большой импульс нашему экспортному потенциалу, связаны с орошением. Только в этом году в оборот будут включены 150 тысяч гектаров дополнительных посевных площадей. Там будет выращиваться различная продукция, что означает дополнительный экспортный потенциал. Это будет проект, который придаст импульс большому развитию. Если добавим к этому списку строящиеся теплицы, то увидим, что объем производимой продукции будет еще выше. Среди 130 документов по поощрению инвестиций имеются 26 теплиц. В этих 26 теплицах создаются тысячи рабочих мест, а вложенные в них инвестиции составляют 342 миллиона манатов. Все это - продукция экспортной направленности.

Я отметил проделанную работу, связанную с орошением. В настоящее время прокладываются новые, очищаются действующие каналы. В предстоящие годы мы передадим фермерам десятки тысяч гектаров новоорошаемых земель. Мы готовы к этому и, таким образом, включаем в посевной оборот неиспользуемые, неплодородные земли.

Увеличивается производство фруктов и овощей. Больше всего дохода, валюты приносят помидоры и хурма. К этому проявляют наибольший интерес. Поэтому и предприниматели должны учесть это. Необходимо создать логистические центры. В свое время мы построили многочисленные холодильные склады. Однако они рассчитаны на прежний объем производства. В предстоящие годы нам понадобятся дополнительные холодильные склады. Как Министерству экономики, Национальному фонду помощи предпринимательству, так и самим предпринимателям следует учесть это. Потенциал холодильных складов должен соответствовать нашему производству. Чтобы не было так, что мы не можем сохранить произведенную продукцию.

Высокими темпами идет развитие хлопководства. Эти цифры уже неоднократно звучали, хочу еще раз озвучить их. В 2015 году было заготовлено 35 тысяч, а в 2016 году - 90 тысяч тонн хлопка. Считаю, что в этом году ожидается заготовка, по меньшей мере, 250 тысяч тонн хлопка. Если будем двигаться такими темпами, то через 3-4 года будем производить примерно 400-500 тысяч тонн хлопка.

У нас прекрасные природные условия для виноградарства. Здесь уже прозвучало, как развивалось виноградарство в 1970-х-начале 1980-х годов благодаря инициативе великого лидера Гейдара Алиева. Сейчас мы должны восстановить и восстанавливаем виноградарство. Необходимо разбить новые виноградные плантации, наши винзаводы должны работать на полную мощность. По предоставленной мне информации, производственный потенциал винзаводов составляет 100 миллионов бутылок в год. А мы используем примерно 20-30 процентов этого. Поэтому необходимо увеличить производство винограда, в том числе технического винограда, винзаводы должны работать на полную мощность, резко должен возрасти и экспорт. По имеющимся у меня данным, в прошлом году экспорт возрос. Но если посмотреть на цифры, то можно увидеть, что экспорт коньяка и вин принес нашей стране всего 17,5 миллиона долларов. Поэтому мы можем увеличить производство и экспорт винной и коньячной продукции, по меньшей мере, в 5 раз, причем за короткий срок. Мы должны добиться и этого. В связи с развитием виноградарства и виноделия будут подготовлены дополнительные предложения.

Большой потенциал имеет табаководство. Мы должны восстановить и эту отрасль. В советское время заготавливалось в 10 раз, а может, и больше табака, чем сейчас. В нынешнем году табак посеян на площади 3 тысячи гектаров, будет заготовлено примерно 3-4 тысячи тонн сухого табака. Мы должны за короткий срок повысить этот показатель до уровня 10 тысяч тонн. Добиться этого можно. Как и в хлопководстве, выдаются субсидии. Конечно, должно быть предусмотрено и строительство новых современных сигаретных фабрик. Не для того, чтобы наши граждане больше курили, нет, курение – очень вредная привычка. Я сам не курю и никому не советую. Надеюсь, что курильщиков в Азербайджане станет меньше. Однако экспорт сигарет является очень доходной сферой, и то, что в стране с соответствующими природными условиями табаководство не развивается, трудно понять. Поэтому мы должны как можно скорее добиться серьезного роста в этой отрасли. Я озвучиваю реальную цифру. Еще раз хочу сказать, что заготовка 10 тысяч тонн сухого табака – реальный показатель.

Сейчас мы широко пропагандируем ковроткачество. Это – наше древнее ремесло. Создана «Азерхалча», в 13 городах создаются новые ковровые комбинаты. Я лично принимал участие в открытии одного из них – в Физулинском районе. Остальные ковровые фабрики будут введены в строй в этом году. Это означает создание тысяч рабочих мест, и это – наш прекрасный экспортный потенциал.

Вопросам заготовки шерсти в прежние годы не уделялось особого внимания. По имеющимся у меня данным, у нас лишь один нормальный заготовительный пункт. Заготовку шерсти необходимо организовать во всех наших регионах. Настало время создать в Азербайджане крупную шерстопрядильную фабрику. Этой отрасли также необходимо уделять серьезное внимание. Она станет для фермеров дополнительным источником заработка, а стране принесет валюту.

Мы сейчас приступили, хотя и в незначительном количестве, к экспорту мяса и куриного мяса. Пока мы не можем обеспечить себя куриным мясом. Однако экспорт уже начался, и это хорошо. Надеюсь, что в ближайшее время мы полностью обеспечим себя, и экспортный потенциал еще более возрастет.

Идет развитие животноводства, завозится породистый скот, создан Центр искусственного осеменения. В течение нескольких лет нам необходимо создать большой потенциал с тем, чтобы полностью обеспечивать себя как молочной, так и мясной продукцией. Доставка породистого скота и процесс улучшения породы должны получить еще более широкий размах. Необходимо создать новые фермы. Предприниматели должны уделять этому больше внимания. Мы обеспечиваем себя молоком и молочной продукцией на уровне примерно 80 процентов. В течение нескольких лет можем обеспечить полностью.

Вчера я присутствовал на открытии Варваринского рыбоводческого предприятия. Рыбоводство также имеет огромные перспективы. К сожалению, в прежние годы этой отрасли также не уделялось должного внимания. Как в наших реках, так и в Каспийском море изобилие рыбы. Мы разводим, выращиваем рыб, в Азербайджане может быть создана крупная рыбоводческая промышленность. Это и полностью обеспечит местный рынок, и может иметь большой экспортный потенциал.

Развивается и сфера минеральных вод. Мы уже приступили к экспорту, но в небольшом количестве. У нас есть природные родники. Мы располагаем прекрасными возможностями для производства и экспорта качественных минеральных вод, выхода за рубеж со своим брендом. Этой сфере также обязательно должно уделяться внимание.

Должны создаваться перерабатывающие предприятия, сейчас говорилось о планах. Известны и тысячи, десятки тысяч гектаров земель, которые будут привлечены в оборот. Понятно, что там будет выращиваться новая продукция. Есть необходимость в создании новых консервных заводов. В настоящее время у нас функционируют консервные заводы, но их недостаточно. Следует предусмотреть создание новых перерабатывающих предприятий. Конечно, доход, полученный от продажи экспортных товаров, полностью должен поступать в нашу страну. Для этого в настоящее время применяются механизмы контроля, потому что в прежние годы, по имеющимся у меня данным, примерно 30 процентов стоимости отправленных товаров не возвращались в нашу страну, их скрывали там и тут. Скрывали на различных счетах за рубежом. Этого нельзя допускать. Валюта должна поступать полностью, и, конечно, сейчас задействован новый механизм. Если та или иная компания желает получить поощрение инвестиций и экспорта, то она обязательно должна соблюдать эти правила.

Хочу обратить внимание еще на один вопрос, так как он тоже имеет большое значение. Это связано с транспортным сектором. Сейчас мы значительно увеличим экспорт. С помощью транспорта мы поставляем экспортируемую продукцию на внешние рынки. Поэтому необходимо обратить внимание на наш вагонный парк. В настоящее время мы приобретаем новые электровозы, вагоны. Количество, объем вагонов должны соответствовать экспортируемой продукции. Реабилитация железной дороги, повышение скорости – все это вопросы, также рассчитанные на экспорт, транзит.

Хочу озвучить несколько цифр, считаю, что это будет интересно и для общественности, и для предпринимателей. В первом квартале 2017 года наиболее высокий рост наблюдался в экспорте хлопка-волокна – более 700 процентов. Экспорт молочной продукции увеличился на 260 процентов. Среди фруктов наибольший рост экспорта касался яблок - 144 процента. Гранаты – 125-процентный рост. Это – очень хорошие показатели. У меня есть и другие цифры. Министр экономики привел их, не хочу повторять. Однако это хочу отметить особо.

Хочу также сказать о продукции, которая в 2016 году принесла нам наибольшее количество валюты. На первом месте идет фундук – принес нашей стране валюту на сумму 105 миллионов. Развитие фундуководства идет очень быстро. Здесь прозвучало, что мы разбили 15 тысяч гектаров новых фундуковых садов, и эта работа идет высокими темпами. В том числе и шелководство. Если в 2015 году мы заготовили 200 килограммов шелкопряда, то в минувшем году этот показатель составил 70 тонн. В этом году будет 100 тонн. В 19 наших районах выращивается больше фундука, но потенциалом обладают 46 районов. Считаю, что мы можем вдвое увеличить как производство, так и экспорт фундука. Мы можем спокойно довести эти 105 миллионов до 200 миллионов. Одновременно в этом году началось создание миндальных садов. Их площадь у нас очень мала – всего тысяча гектаров. Из них 900 гектаров находятся в Нахчыванской Автономной Республике. Хотя Баку, Абшеронский полуостров являются весьма подходящими для миндаля. Поэтому в настоящее время разбиваются новые сады, необходимо создать тысячи гектаров миндальных садов. Я советую это и предпринимателям. Так же, как и маслиноводство и выращивание сахарной свеклы. Мы должны полностью обеспечивать себя оливковым маслом. Пока нам не удалось добиться этого. Экспортируем, однако внутренний спрос пока не удовлетворяется. А сахарная свекла в этом году получила широкий размах. Мы должны вырабатывать сахар из сахарной свеклы. Здесь тоже есть большой потенциал.

Значит, на первом месте - фундук, на втором – помидоры. В прошлом году были экспортированы помидоры на сумму 94 миллиона долларов. На третьем месте – хурма – 68 миллионов долларов, на четвертом – сахар – 62 миллиона долларов. Но здесь мы должны знать, что значительная часть этого сахара произведена из тростникового сахара, сырья. То есть сырье для производства сахара было ввезено из-за рубежа. Когда мы перейдем на свеклу, все 62 миллиона останутся в нашей стране, то есть деньги на импорт выделяться не будут. Считаю, что мы можем спокойно вдвое увеличить производство сахара, либо на заводе, расположенном в Имишлинском районе, либо, если это дело получит широкий размах, может быть построен новый завод.

На пятом месте - хлопок. В минувшем году хлопок принес нам валюту в размере 24 миллионов долларов. Но это был первый год. Уверен, что в нынешнем году эта цифра возрастет вдвое. То есть по вышеотмеченным пяти позициям в прошлом году в нашу страну поступило 350 миллионов долларов валюты. Посмотрите, какой объем валюты мы спокойно получим, увеличив все это лишь вдвое.

У меня длинный список. Здесь указаны промышленные, продовольственные, сельскохозяйственные товары. Сегодня во второй части совещания представители государственных структур ответят на вопросы предпринимателей и шире осветят данные проблемы.

А среди промышленной продукции на первом месте идут пластиковые изделия – примерно 100 миллионов долларов. На втором месте – алюминий и изделия из него – это тоже около 100 миллионов долларов. Мы обязательно должны высокими темпами развивать алюминиевую промышленность. На третьем месте – черные металлы и изготовленные из них изделия – 96 миллионов долларов. На четвертом месте – продукция, изготовленная из драгоценных металлов, – 77 миллионов долларов. На пятом месте – продукция химической промышленности – 55 миллионов долларов. Для чего я озвучиваю эти цифры? Для того, чтобы и предприниматели, и общественность знали это, видели как позитивную динамику, так и наш потенциал. Поэтому развитие, увеличение экспорта являются одним из самых основных вопросов. Еще раз хочу сказать: государство делает для предпринимателей все возможное. Государство создало инфраструктуру, выдает кредиты, субсидии, освободило фермеров от налогов, создало агролизинг, приобретает, доставляет и распределяет технику. Распределяет удобрения с 70-процентной скидкой, так же, как и топливо. Создает торговые дома, организует экспортные миссии, выставки, создало портал Azexport, бренд Made in Azerbaijan, поощрение инвестиций и экспорта. В дальнейшем предпринимателям остается лишь воспользоваться этим и расширить свои возможности, приносить нашей стране еще больше пользы.

Спасибо».