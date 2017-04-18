Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об осуществлении дополнительных мер, направленных на строительство многоквартирного жилого здания в городе Евлах.

В результате выполнения государственных программ социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в городе Евлах осуществлены важные меры в области реализации инфраструктурных проектов и решения беспокоящих население проблем, построены Городская центральная больница, Автовокзальный комплекс, Дом молодежи, Историко-краеведческий музей, пять состоящих в целом из 116 квартир зданий для инвалидов и семей шехидов, открыто более 19 тысяч новых рабочих мест, созданы Варваринское рыбоводческое и другие важные производственные предприятия, реконструированы аэропорт, Варваринская гидроэлектростанция, улучшена дорожно-транспортная инфраструктура, на берегу Куры разбит бульвар, проделана широкомасштабная работа по благоустройству и созиданию.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях улучшения жилищно-бытовых условий 45 семей из 190 человек в городе Евлах, Президент Ильхам Алиев постановил:

1.В целях строительства в городе Евлах нового 45-квартирного жилого здания для улучшения жилищно-бытовых условий семей, проживающих в 10 зданиях, находящихся в аварийном состоянии, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год Резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Исполнительной власти города Евлах 3,0 (три) миллиона манатов.

2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.