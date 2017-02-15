Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Литвы Далю Грибаускайте с национальным праздником страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, глава государства выразил надежду на то, что азербайджано-литовское сотрудничество и дружеские отношения, а также постоянно расширяющиеся политические, экономические и культурные связи будут и впредь вносить вклад в благополучие двух народов.

Президент И.Алиев пожелал в этот знаменательный день Д.Грибаускайте крепкого здоровья и успехов, литовскому народу – постоянного мира и благополучия.

Р.Д., И.А.