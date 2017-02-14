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Xроника

Президент Азербайджана поздравил президента Сербии 14.02.2017 21:13

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Сербии Томислава Николича с национальным праздником страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Республики Сербия.

Надеюсь, что наше сотрудничество, основанное на дружеских отношениях, взаимном доверии и поддержке между нашими странами, и впредь будет развиваться и расширяться в интересах наших народов.

В этот праздничный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Сербии мира и благополучия».

President.az

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