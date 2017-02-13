Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с переизбранием на пост Президента Туркменистана.

«Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Туркменистана, передаю Вам свои самые добрые пожелания», - говорится в поздравительном послании главы Азербайджанского государства, текст которого опубликован на официальном сайте Президента АР.

«Победа, одержанная Вами на выборах, является наглядным проявлением большой веры и доверия народа к Вам, реальной поддержки претворяемой Вами в жизнь политической линии.

Верю, что мы и в дальнейшем будем последовательно продолжать совместные усилия на пути постоянного укрепления и развития традиционно дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Туркменистаном.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, новых успехов в высшей государственной деятельности во благо дружественного народа Туркменистана», - говорится в послании Президента Азербайджана.

Ялчин Алиев, Э.Т.