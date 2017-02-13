Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил Франка-Вальтера Штайнмайера с избранием на пост Президента Германии.

«От всей души поздравляю Вас по случаю избрания на пост Президента Федеративной Республики Германия», - говорится в поздравительном послании главы Азербайджанского государства, текст которого размещен на официальном сайте Президента АР.

«Мы придаем большую важность отношениям между Азербайджанской Республикой и Федеративной Республикой Германия. С чувством удовлетворения хотел бы отметить, что тесное двустороннее и многостороннее сотрудничество между нашими странами сегодня динамично развивается.

Надеюсь, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути постоянного укрепления наших дружественных связей, успешного продолжения нашего взаимовыгодного сотрудничества во всех областях.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в предстоящей деятельности во имя благополучия дружественного народа Германии», - говорится в послании Президента Азербайджана.

Ялчин Алиев, Э.Т.