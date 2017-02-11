Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об усовершенствовании деятельности в пенитенциарной области.

Как сообщает официальный сайт Президента АР, согласно документу, будут приняты меры по усовершенствованию работы пенитенциарных учреждений, усилению их материально-технической базы, устранению недостатков в деятельности органов и учреждений, осуществляющих исполнение наказаний, созданию условий, исключающих случаи коррупции, и – по гуманизации политики наказания.

Согласно подписанному распоряжению, в Министерстве юстиции с целью контроля над эффективностью наказания, не связанного с изоляцией от общества, и оптимизацией управления в данной сфере будет создана Служба пробации.

Кроме того, предписывается использовать средства электронного контроля при исполнении наказаний и предупредительных мер, в исправительных учреждениях обеспечить соблюдение заключенными режимных правил и исполнение наказания согласно Кодексу исполнения наказания, принять меры против коррупции в данной сфере.

В распоряжении также предписано предпринять меры против формального отбытия наказаний в виде общественных работ, обеспечить эффективный контроль над исполнением наказаний, не связанных с общественными работами и лишением свободы.

Талыб Бархудаев, И.А.