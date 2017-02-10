Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева 10 февраля ознакомились с условиями, созданными в административном здании ЗАО «Азербайджанские железные дороги» после основательной реконструкции.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, председатель ЗАО Джавид Гурбанов проинформировал главу государства о проделанной здесь работе.

Отмечалось, что здание было построено в 1956 году. Общая площадь здания составляет 29 тыс. квадратных метров, здесь имеются 505 комнат. Три корпуса здания четырехэтажные, а один - пятиэтажный.

В фойе создан фотостенд, отражающий деятельность общенационального лидера Гейдара Алиева и Президента Ильхама Алиева, их внимание и заботу о развитии железнодорожной сферы в Азербайджане.

В здании имеются все условия для работы сотрудников на высоком уровне. В серверной комнате создана система онлайн-слежения за движением поездов. Кроме того, здесь также имеется система слежения GPS.

В здании будут действовать актовый зал на 280 человек, аппарат и управление делами, отделы международных связей, кадров, общественных связей и правовой отдел, «горячая линия» и другие соответствующие структуры. Все административные комнаты оснащены необходимым оборудованием. В здании также созданы фотостенды, посвященные шехидам-железнодорожникам, прежним руководителям этой структуры.

Отмечалось, что, принимая во внимание беспрерывный рабочий график железных дорог, во дворе здания установлены 2 трансформатора и генератора, сооружены 2 резервуара для воды. У здания, оснащенного централизованной системой вентиляции, полностью обновлено кровельное покрытие.

Ялчин Алиев, Э.Т.