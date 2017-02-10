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Xроника

Выделено 4,3 млн манатов на строительство автодороги в освобожденное от оккупации село 10.02.2017 20:40

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об осуществлении дополнительных мер по строительству автомобильной дороги к селу Джоджуг Мерджанлы Джабраильского района.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в целях строительства автодороги в освобожденное от оккупации село, общая протяженность которой составит 9 километров, глава государства из госбюджета страны выделил ОАО «Азеравтойол» 4,3 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в соответствующем порядке, Кабинету министров – решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Р.Д.,И.А.

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