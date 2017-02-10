Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о деятельности Государственного экзаменационного центра страны по ряду вопросов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, согласно распоряжению, Тарифному совету поручено в течение 15 дней определить сумму платы за участие в экзаменах в средних общеобразовательных школах, вузах для получения высшего образования – степени бакалавра и магистра (по медицинскому образованию – основное образование и резидентура), по приему студентов на степень магистра в Национальную академию наук Азербайджана, тестовых экзаменах по приему на государственную службу (прием на госслужбу и продолжение деятельности госслужащих) и проинформировать об этом Президента Азербайджана.

Р.Д., И.А.