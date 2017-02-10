В 2017 году исполняется 90 лет со дня рождения всемирно известного музыканта и выдающегося общественного деятеля, активного защитника прав и свобод человека, народного артиста СССР, лауреата Ленинской и Государственной премий, Ростроповича Мстислава Леопольдовича.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, глава государства подписал распоряжение о проведении юбилея выдающегося музыканта.

Министерству культуры и туризма поручено подготовить и осуществить план юбилейных мероприятий, Кабинету министров – решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Р.Д., И.А.