Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Ирана Хасана Роухани с национальным праздником страны – Днем победы Исламской революции.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, глава государства отметил, что отношения между Азербайджаном и Ираном опираются на общие культурные ценности и волю своих народов, проживавших в условиях дружбы и добрососедства на протяжении всей истории.

Президент Азербайджана выразил надежду на то, что совместные усилия в целях постоянного укрепления межгосударственных отношений между странами и плодотворного сотрудничества в рамках международных и региональных организаций продолжатся и впредь.

Президент Ильхам Алиев в этот знаменательный день пожелал Х.Роухани крепкого здоровья, успехов, иранскому народу – спокойствия и благополучия.

Р.Д., И.А.