USD1.8252
EUR1.9507
RUB0.0309
Brent55.44
WTI52.62
Золото1 240.82
S&P 500 Index2 294.67
Nikkei 22518 927.28
Xроника

Утвержден состав Госкомиссии по демаркации границы между Азербайджаном и Грузией 09.02.2017 23:55

Президента Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменения в распоряжение «О Государственной комиссии по демаркации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Грузией » от 30 июня 2002 года номер 966.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1.Состав Государственной комиссии, утвержденной частью 1 Распоряжения Президента Азербайджанской Республики «О Государственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Грузией» от 30 июня 2002 года номер 966 (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2002, №6, статья 373; 2005, №6, статья 496; 2012, №4, статья 379), изложить в следующей редакции:

«председатель Комиссии

Халаф Халафов -заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики

заместитель председателя Комиссии

Фархад Таги-заде -заместитель начальника Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики

члены Комиссии:

Рауф Гаджиев -заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики

Орудж Залов -заместитель министра внутренних дел Азербайджанской Республики

Исмаил Багиров -заместитель начальника Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики

Эльбрус Оруджев -заместитель начальника Генерального штаба – начальник Главного оперативного управления Министерства обороны Азербайджанской Республики

Мамед Садыг Гулиев -первый заместитель председателя Открытого акционерного общества «Мелиорация и водное

хозяйство Азербайджана»

Ислам Рзаев -глава Исполнительной власти Балакенского района

Муса Шекилиев -глава Исполнительной власти Гахского района

Мубариз Ахмедзаде -глава Исполнительной власти Загатальского района

Раджаб Бабашов -глава Исполнительной власти Газахского района

Магеррам Гулиев -глава Исполнительной власти Агстафинского района

Тофиг Зейналов -глава Исполнительной власти Товузского района

Алы Годжаев -глава Исполнительной власти Самухского района

Эльчин Насибов -начальник Управления административных и военно-нормативных актов Главного управления

законодательства Министерства юстиции Азербайджанской Республики

Азад Нагиев -заведующий отделом регулирования земельных отношений, мониторинга земель и геодезии

Аппарата Государственного комитета Азербайджанской Республики по вопросам имущества».

2.Поручить Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

3.Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики направить стороне Грузии уведомление об изменениях, внесенных частью 1 настоящего Распоряжения».

President.az

154количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Анджелина Джоли встречается с Джаредом Лето – ФОТОВ Баку у мусорного бака в пакете нашли новорожденную - ВИДЕОМать Лапшина: Умоляю, простите его и помилуйтеПрезидент Ильхам Алиев: Апрельские бои - внутреннее дело Азербайджана – ФОТОЯгуб Махмудов: «Гейдар Алиев еще в годы СССР подготовил Азербайджан к независимости»В сети появились новые фото беременной Ирины Шейк – ФОТОВ Баку муж задушил жену, которая была старше его на 20 летВодопровод «Шоллар — Баку» — самый крупный инвестиционный проект Европы начала XX векаВКС РФ ошибочно атаковали здание с турецкими военными: есть погибшие«Сборная Баку» вновь на Первом канале – ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

10 февраля03:40 В Бразилии более 100 человек погибли, пока полицейские бастовали03:11 Девушка Джейсона Стейтема подтвердила слухи о своей беременности - ФОТО02:42 В Нью-Йорке, убирая снег, погиб консьерж02:13 Тиллерсон провел встречу с Могерини01:44 Новым спецпредставителем ООН в Ливии может стать экс-премьер Палестины01:15 Пенс и Йылдырым договорились о необходимости избегать недопонимания00:47 Королева соула Арета Франклин завершает карьеру - ФОТО00:19 В джунглях Амазонки найден канадец, пропавший 5 лет назад9 февраля23:55 Утвержден состав Госкомиссии по демаркации границы между Азербайджаном и Грузией23:50 Сын и дочь Фийона семь часов давали показания следователям23:32 Утвержден состав Госкомиссии по демаркации границы между Азербайджаном и РФ23:21 Бывший фотограф Обамы троллит Трампа в Instagram - ФОТО22:50 Докладчик ПАСЕ по Азербайджану проинформирован о судебно-правовых реформах в нашей стране22:22 Новый генеральный прокурор США Сешнс принял присягу21:53 Фуад Гусейнов: Восстановление Джоджуг Мерджанлы – самый достойный ответ сомневающимся в Великом возвращении