Президента Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменения в распоряжение «О Государственной комиссии по демаркации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Грузией » от 30 июня 2002 года номер 966.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1.Состав Государственной комиссии, утвержденной частью 1 Распоряжения Президента Азербайджанской Республики «О Государственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Грузией» от 30 июня 2002 года номер 966 (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2002, №6, статья 373; 2005, №6, статья 496; 2012, №4, статья 379), изложить в следующей редакции:

«председатель Комиссии

Халаф Халафов -заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики

заместитель председателя Комиссии

Фархад Таги-заде -заместитель начальника Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики

члены Комиссии:

Рауф Гаджиев -заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики

Орудж Залов -заместитель министра внутренних дел Азербайджанской Республики

Исмаил Багиров -заместитель начальника Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики

Эльбрус Оруджев -заместитель начальника Генерального штаба – начальник Главного оперативного управления Министерства обороны Азербайджанской Республики

Мамед Садыг Гулиев -первый заместитель председателя Открытого акционерного общества «Мелиорация и водное

хозяйство Азербайджана»

Ислам Рзаев -глава Исполнительной власти Балакенского района

Муса Шекилиев -глава Исполнительной власти Гахского района

Мубариз Ахмедзаде -глава Исполнительной власти Загатальского района

Раджаб Бабашов -глава Исполнительной власти Газахского района

Магеррам Гулиев -глава Исполнительной власти Агстафинского района

Тофиг Зейналов -глава Исполнительной власти Товузского района

Алы Годжаев -глава Исполнительной власти Самухского района

Эльчин Насибов -начальник Управления административных и военно-нормативных актов Главного управления

законодательства Министерства юстиции Азербайджанской Республики

Азад Нагиев -заведующий отделом регулирования земельных отношений, мониторинга земель и геодезии

Аппарата Государственного комитета Азербайджанской Республики по вопросам имущества».

2.Поручить Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

3.Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики направить стороне Грузии уведомление об изменениях, внесенных частью 1 настоящего Распоряжения».

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