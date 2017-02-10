Президента Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменения в распоряжение «О Государственной комиссии по демаркации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией» от 30 июня 2002 года номер 965.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1.Состав Государственной комиссии, утвержденной частью 1 Распоряжения Президента Азербайджанской Республики «О Государственной комиссии по демаркации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией» от 30 июня 2002 года номер 965 (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2002, №6, статья 372; 2005, №6, статья 495; 2012, №4, статья 378; №12, статья 1330; 2016, №2, (книга II), статья 251), изложить в следующей редакции:

«председатель Комиссии

Халаф Халафов -заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики

заместитель председателя Комиссии

Фархад Таги-заде -заместитель начальника Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики

члены Комиссии:

Рауф Гаджиев -заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики

Орудж Залов -заместитель министра внутренних дел Азербайджанской Республики

Исмаил Багиров -заместитель начальника Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики

Эльбрус Оруджев -заместитель начальника Генерального штаба – начальник Главного оперативного управления Министерства обороны Азербайджанской Республики

Мамед Садыг Гулиев -первый заместитель председателя Открытого акционерного общества «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана»

Эльхан Усубов -глава Исполнительной власти города Шеки

Ислам Рзаев -глава Исполнительной власти Балакенского района

Шамседдин Ханбабаев -глава Исполнительной власти Хачмазского района

Муса Шекилиев -глава Исполнительной власти Гахского района

Сабухи Абдуллаев -глава Исполнительной власти Габалинского района

Шаир Алхасов -глава Исполнительной власти Гусарского района

Эйваз Гурбанов -глава Исполнительной власти Огузского района

Мубариз Ахмедзаде -глава Исполнительной власти Загатальского района

Эльчин Насибов -начальник Управления административных и военно-нормативных актов Главного управления законодательства Министерства юстиции Азербайджанской Республики

Азад Нагиев -заведующий отделом регулирования земельных отношений, мониторинга земель и геодезии

Аппарата Государственного комитета Азербайджанской Республики по вопросам имущества».

2.Поручить Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

3.Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики направить стороне Российской Федерации уведомление об изменениях, внесенных частью 1 настоящего Распоряжения».

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