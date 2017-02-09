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Xроника

Ряд сотрудников Госслужбы по мобилизации и призыву награжден медалями 09.02.2017 20:05

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу медалями за отличие при исполнении служебных обязанностей и поставленных задач.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, следующие лица награждены:

медалью «За военные заслуги»

Салманов Сехавет Ибрагим оглу – генерал-майор

Аскерли Юнис Сабир оглу – полковник

Махмудов Гашам Фарзалы оглу – полковник

Тагиев Эльдар Искандер оглу – полковник

Адилов Ровшан Гасан оглу – полковник-лейтенант

Мамедов Ильхам Айдын оглу – полковник-лейтенант

Мамедов Кенан Эльдар оглу – полковник-лейтенант

Рустамов Ханлар Кямран оглу – полковник-лейтенант

Гейбатов Низами Микаил оглу – майор

Мамедов Фарман Сабир оглу – майор

Гейдаров Лятиф Гусейн оглу – капитан.

Р.Д., И.А.

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