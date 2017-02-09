Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу медалями за отличие при исполнении служебных обязанностей и поставленных задач.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, следующие лица награждены:
медалью «За военные заслуги»
Салманов Сехавет Ибрагим оглу – генерал-майор
Аскерли Юнис Сабир оглу – полковник
Махмудов Гашам Фарзалы оглу – полковник
Тагиев Эльдар Искандер оглу – полковник
Адилов Ровшан Гасан оглу – полковник-лейтенант
Мамедов Ильхам Айдын оглу – полковник-лейтенант
Мамедов Кенан Эльдар оглу – полковник-лейтенант
Рустамов Ханлар Кямран оглу – полковник-лейтенант
Гейбатов Низами Микаил оглу – майор
Мамедов Фарман Сабир оглу – майор
Гейдаров Лятиф Гусейн оглу – капитан.
Р.Д., И.А.