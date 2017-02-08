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Президент Азербайджана дал интервью телеканалу «Аль-Джазира» - ФОТО 08.02.2017 15:18

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 8 февраля дал интервью корреспонденту телеканала «Аль-Джазира» Омару Кашраму.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента АР.

Глава государства ответил на вопросы, касающиеся успехов, достигнутых Азербайджаном за 25 лет с момента восстановления независимости, армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, инициированных Баку энергетических и транспортных проектов, вклада Азербайджана в исламскую солидарность, и на другие вопросы.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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