USD1.8769
EUR2.0102
RUB0.0319
Brent55.85
WTI53.12
Золото2 302.49
S&P 500 Index2 292.56
Nikkei 22518 931.91
Xроника

В Азербайджане отметят юбилей академика Гасана Алиева 07.02.2017 21:33

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 110-летнего юбилея выдающегося ученого-естествоведа Азербайджана Гасана Алиева.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«В 2017 году исполняется 110 лет со дня рождения выдающегося ученого-естествоведа Азербайджана, лауреата Государственной премии республики, заслуженного деятеля науки, академика Гасана Алирза оглу Алиева.

Гасану Алиеву принадлежат исключительные заслуги в формировании различных отраслей географии и почвоведения в Азербайджане, определении нынешнего облика ряда новых научных направлений. На протяжении всей своей содержательной деятельности ученый всегда успешно реализовывал комплексные программы и циклы проектов по охране окружающей среды, экологическому балансу и рациональному использованию природных ресурсов страны.

В целях обеспечения достойного проведения 110-летнего юбилея выдающегося ученого, умелого научного организатора и известного общественного деятеля Гасана Алиева, внесшего ценный вклад в сокровищницу азербайджанской науки, руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1.Национальной Академии Наук Азербайджана совместно с Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики и Министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 110-летнему юбилею Гасана Алиева.

2.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения».

President.az

279количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Пранк: Как отреагировали армяне на приезд в Ереван туриста из Азербайджана - ВИДЕОВо время мощного извержения вулкана в Баку столб огня поднялся на 300 метров - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОСупермодель Миранда Керр отказалась от секса c женихом-миллиардером до брака - ФОТОСупружеская пара из США похудела на 140 кг ради американских горок – ФОТОФонд Nargis подарил будущее ребенку, которого сбил автобус в снежную погоду - ФОТОТельман Исмайлов: «Я был приглашен домой к Трампу»Меланья Трамп снова подала в суд на Daily Mail за статью об эскорт-услугахПрезидент Азербайджана присвоил шехиду Чингизу Гурбанову звание Национального герояПодробности о расширении дороги: Сохранится ли памятник Хатаи и что создадут на месте парка? - ФОТОВ Баку гомосексуалисты совершили групповое ограбление

НОВОЕ НА САЙТЕ

7 февраля22:47 Блогер Александр Лапшин доставлен в Баку из Минска22:40 Али Гасанов: В 2017 году Азербайджан будет находиться в центре внимания исламского мира- ФОТО21:49 В Индии подросток умер, пытаясь поцеловать кобру ради селфи - ФОТО21:33 В Азербайджане отметят юбилей академика Гасана Алиева21:17 Лавров рассказал о вкладе Трампа в борьбу с терроризмом20:59 Исполняется 100 лет со дня рождения Тофика Кулиева20:39 Хикмет Гаджиев: В урегулировании нагорно-карабахского конфликта наступило время перейти от концепции к практическим действиям20:30 В России появятся карточки для обмена на продукты20:10 В США приступили к планированию стены на границе с Мексикой19:48 В Азербайджане отметят 100-летний юбилей Джовдета Гаджиева19:31 Путин одобрил межправсоглашение с Турцией по «Турецкому потоку»19:19 Иранцу не дали провезти пиявок через границу18:52 В США умерла старейшая в мире аквариумная рыба18:36 Знакомимся ближе: Азербайджанская участница шоу «Ты супер!» на НТВ Парвана Алджанова – ВИДЕО18:28 Трамп проведет телефонный разговор с Эрдоганом