Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 110-летнего юбилея выдающегося ученого-естествоведа Азербайджана Гасана Алиева.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«В 2017 году исполняется 110 лет со дня рождения выдающегося ученого-естествоведа Азербайджана, лауреата Государственной премии республики, заслуженного деятеля науки, академика Гасана Алирза оглу Алиева.

Гасану Алиеву принадлежат исключительные заслуги в формировании различных отраслей географии и почвоведения в Азербайджане, определении нынешнего облика ряда новых научных направлений. На протяжении всей своей содержательной деятельности ученый всегда успешно реализовывал комплексные программы и циклы проектов по охране окружающей среды, экологическому балансу и рациональному использованию природных ресурсов страны.

В целях обеспечения достойного проведения 110-летнего юбилея выдающегося ученого, умелого научного организатора и известного общественного деятеля Гасана Алиева, внесшего ценный вклад в сокровищницу азербайджанской науки, руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1.Национальной Академии Наук Азербайджана совместно с Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики и Министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 110-летнему юбилею Гасана Алиева.

2.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения».

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