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Xроника

Исполняется 100 лет со дня рождения Тофика Кулиева 07.02.2017 20:59

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея выдающегося азербайджанского композитора Тофика Кулиева.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«В 2017 году исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста, лауреата Государственной премии Тофика Алекпер оглу Кулиева.

Один из создателей азербайджанской эстрадной музыки Тофик Кулиев как мастер, обладавший своеобразным оригинальным стилем, вписал новые яркие страницы в многовековую летопись национальной культуры. Его разнообразные произведения в различных жанрах, обогатившие сокровищницу культурных ценностей нашего народа и до сих пор занимающие широкое место в репертуаре исполнителей, принадлежащих к разным поколениям, прививают людям привязанность к национально-духовным ценностям и высокий художественно-эстетический вкус.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях обеспечения достойного проведения 100-летнего юбилея выдающегося композитора Тофика Кулиева, которому принадлежат важные заслуги в деле развития музыкальной культуры Азербайджана и пропаганды ее достижений, постановляю:

1.Министерству культуры и туризма Азербайджанской Республики с учетом предложений Союза композиторов Азербайджана подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею Тофика Кулиева.

2.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения».

President.az

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