Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея выдающегося азербайджанского композитора Джовдета Гаджиева.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«В 2017 году исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора, известного общественного деятеля и педагога, лауреата государственных премий СССР, народного артиста, профессора Джовдета Гаджиева (Ахмеда Джовдета Исмаил оглу Гаджиева).

Один из основоположников национального симфонизма Джовдет Гаджиев является выдающейся личностью, занимающей почетное место в истории богатой музыкальной культуры Азербайджана. Его творчество, воспевавшее духовную красоту человека в новаторском единстве традиций национального и мирового музыкального искусства, всегда характеризовалось высокой гражданской идеей и глубоким эстетическим содержанием. Выдающийся мастер осуществлял заслуживающую одобрения деятельность и в области подготовки нового поколения музыкантов для профессиональной композиторской школы в нашей стране.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях обеспечения достойного проведения 100-летнего юбилея народного артиста Джовдета Гаджиева, которому принадлежат важные заслуги в деле развития азербайджанского национального композиторского искусства, постановляю:

1.Министерству культуры и туризма Азербайджанской Республики с учетом предложений Союза композиторов Азербайджана подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею Джовдета Гаджиева.

2.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения».

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