5 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева посетили памятник выдающейся азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван в городе Ватерлоо Королевства Бельгия.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Мэр города Ватерлоо Флоран Рётер встретила Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и его супругу Мехрибан Алиеву.

Глава государства и его супруга возложили цветы к памятнику.

Установление этого памятника, открытие которого состоялось 18 февраля прошлого года, стало возможным при поддержке президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

Памятник, возведенный в центральном парке города, изготовлен скульптором Имраном Мехтиевым под руководством народного художника Азербайджана Таира Салахова. На постаменте памятника есть надпись о том, что Хуршидбану Натаван была принцессой Карабаха.

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