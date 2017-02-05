USD1.9111
EUR2.0561
RUB0.0322
Brent56.84
WTI53.88
Золото2 335.27
S&P 500 Index2 280.85
Nikkei 22518 937.76
Xроника

Президент Ильхам Алиев посетил памятник Хуршидбану Натаван в бельгийском городе Ватерлоо - ФОТО 05.02.2017 19:00

5 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева посетили памятник выдающейся азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван в городе Ватерлоо Королевства Бельгия.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Мэр города Ватерлоо Флоран Рётер встретила Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и его супругу Мехрибан Алиеву.

Глава государства и его супруга возложили цветы к памятнику.

Установление этого памятника, открытие которого состоялось 18 февраля прошлого года, стало возможным при поддержке президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. 

Памятник, возведенный в центральном парке города, изготовлен скульптором Имраном Мехтиевым под руководством народного художника Азербайджана Таира Салахова. На постаменте памятника есть надпись о том, что Хуршидбану Натаван была принцессой Карабаха.

President.az

106количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Дженнифер Лопес опубликовала откровенный снимок - ФОТОАзербайджану возвращено тело шехида Чингиза ГурбановаCNN сообщил, что в США приостановили действие иммиграционного указа ТрампаМоника Беллуччи в пикантной фотосессии для GQ – ФОТОВ США разъяснили порядок въезда граждан из стран, попавших под указ ТрампаСветофоры начали регулировку движения по одному из оживленных автомобильных кругов Баку – ФОТО – КАРТАТело Чингиза Гурбанова с воинскими почестями отправлено в Баку - ФОТОСША планируют возобновить приём беженцев в понедельникСуд обязал Google передавать властям письма с зарубежных серверовВ Китае спасли девочку, упавшую на пути между поездом и платформой – ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

5 февраля19:00 Президент Ильхам Алиев посетил памятник Хуршидбану Натаван в бельгийском городе Ватерлоо - ФОТО18:37 В Азербайджане мужчина избил до смерти жену17:56 В Турции задержаны 423 человека по подозрению в связях с ИГИЛ17:32 Моника Беллуччи в пикантной фотосессии для GQ – ФОТО17:04 Завтра осадков не ожидается16:37 Сегодня Криштиану Роналду празднует день рождения16:13 Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Бельгию15:31 Тело Чингиза Гурбанова с воинскими почестями отправлено в Баку - ФОТО15:12 Лидер «Карабаха» выбыл до конца сезона14:43 В США суд отклонил апелляцию на решение о приостановке указа Трампа14:25 Без Агаева и Махмудова «Боавишта» не смогла обыграть «Шавиша»14:05 В Китае спасли девочку, упавшую на пути между поездом и платформой – ВИДЕО13:45 Азербайджану возвращено тело шехида Чингиза Гурбанова13:24 «Зиря» побеждает «Кяпяз» в домашнем матче – ВИДЕО13:21 Сотрудникам бельгийской компании вживили подкожные «ключи»