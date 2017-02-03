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Xроника

Ильхам Алиев поздравил Президента Шри-Ланки с Днем независимости 03.02.2017 19:17

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил Президента Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Майтрипалу Сирисену с национальным праздником страны – Днем независимости.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Вашей страны - Дня независимости.

В столь радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Шри-Ланки - мира и процветания».

President.az

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