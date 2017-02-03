Президент Азербайджана присвоил судье Конституционного суда почетное звание «Заслуженный юрист»

В Азербайджане создается Госинспекция по безопасности полетов в гражданской авиации

Ряду лиц вручены Президентские премии для молодежи



Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о вручении группе лиц

Ильхам Алиев: «Азербайджанское государство всегда с большим вниманием относится к своему культурному наследию» - ФОТО

Президент Азербайджана утвердил список должностных лиц, которые могут получить информацию, считающуюся налоговой тайной

Азербайджан намерен вернуть себе полноправное членство в Инициативе прозрачности в добывающих отраслях



1 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя правления Инициативы прозрачности добывающих отраслей (ИПДО)

Президент Ильхам Алиев: Политические связи между Азербайджаном и Катаром находятся на высоком уровне