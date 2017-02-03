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Президент Азербайджана присвоил судье Конституционного суда почетное звание «Заслуженный юрист» 03.02.2017 17:11

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О присвоении судье Конституционного суда Судабе Гасановой почетного звания «Заслуженный юрист».

Текст Распоряжения размещен на официальном сайте Президента АР.

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За долгосрочную и плодотворную деятельность  в судебных органах и органах юстиции присвоить судье Конституционного суда Азербайджанской Республики Судабе Джамшид гызы Гасановой почетное звание «Заслуженный юрист», - говорится в Распоряжении главы государства.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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