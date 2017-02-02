В Азербайджане создается Госинспекция по безопасности полетов в гражданской авиации

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о мерах по созданию юридического лица публичного права «Государственная инспекция по безопасности полетов в гражданской авиации» в подчинении Государственной администрации гражданской авиации Азербайджанской Республики.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в указе говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях обеспечения более эффективной организации безопасности полетов в гражданской авиации Азербайджанской Республики постановляю:

1. Кабинету Министров Азербайджанской Республики:

1.1. в месячный срок обеспечить создание юридического лица публичного права «Государственная инспекция по безопасности полетов в гражданской авиации» в подчинении Государственной администрации гражданской авиации Азербайджанской Республики;

1.2. в месячный срок утвердить по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики устав и структуру юридического лица публичного права «Государственная инспекция по безопасности полетов в гражданской авиации»;

1.3. обеспечить формирование уставного фонда для обеспечения деятельности юридического лица публичного права «Государственная инспекция по безопасности полетов в гражданской авиации» на первоначальном этапе;

1.4. в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения о приведении актов Президента Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим Указом;

1.5. в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета Министров Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим Указом и проинформировать Президента Азербайджанской Республики;

1.6. проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим Указом и в пятимесячный срок проинформировать Президента Азербайджанской Республики об исполнении;

1.7. решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Указа.

2. Установить, что:

2.1. полномочия учредителя созданного на основании пункта 1.1 настоящего Указа юридического лица публичного права, предусмотренные статьями 8.2.1 и 8.2.2 Закона Азербайджанской Республики «О юридических лицах публичного права», осуществляет Кабинет Министров Азербайджанской Республики, а полномочия, предусмотренные статьями 8.2.3-8.2.6 данного Закона, – Государственная администрация гражданской авиации Азербайджанской Республики;

2.2. расходы на содержание и обеспечение деятельности юридического лица публичного права, созданного на основании пункта 1.1 настоящего Указа, финансируются за счет доходов, полученных от его деятельности (в том числе полученных кредитов, грантов, а также поступлений от осуществления работ, оказания услуг и пр.).

3. Министерству налогов Азербайджанской Республики осуществить необходимые меры в связи с государственной регистрацией юридического лица публичного права «Государственная инспекция по безопасности полетов в гражданской авиации».

4. Министерству юстиции Азербайджанской Республики обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с настоящим Указом и проинформировать Кабинет Министров Азербайджанской Республики.

5. Государственной администрации гражданской авиации Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Указа».

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