Ряду лиц вручены Президентские премии для молодежи

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о вручении группе лиц Президентской премии для молодежи в 2017 году за особое отличие в культурной, научной, образовательной и общественной сферах деятельности.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:
«На основании предложения Экспертной комиссии по отбору кандидатов на Президентскую премию для молодежи и руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
Предоставить Президентские премии для молодежи за 2017 год следующим лицам, особо отличившимся в сферах культуры, науки, образования и общественной деятельности:
Багирову Эмилю Огтай оглу
Исраиловой Айгюн Алимардан гызы
Меджидовой Марьям Теймур гызы
Сеидову Миргасану Миргейдар оглу
Сухостат Людмиле Валентиновне
Векилову Вургуну Мехман оглу».
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