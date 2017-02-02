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Ряду лиц вручены Президентские премии для молодежи 02.02.2017 18:45

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о вручении группе лиц Президентской премии для молодежи в 2017 году за особое отличие в культурной, научной, образовательной и общественной сферах деятельности.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«На основании предложения Экспертной комиссии по отбору кандидатов на Президентскую премию для молодежи и руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

Предоставить Президентские премии для молодежи за 2017 год следующим лицам, особо отличившимся в сферах культуры, науки, образования и общественной деятельности:

Багирову Эмилю Огтай оглу

Исраиловой Айгюн Алимардан гызы

Меджидовой Марьям Теймур гызы

Сеидову Миргасану Миргейдар оглу

Сухостат Людмиле Валентиновне

Векилову Вургуну Мехман оглу».

President.az

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