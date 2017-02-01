Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил список лиц, которые могут получить информацию, считающуюся налоговой тайной.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, согласно распоряжению, в списке числятся:
1. Министр налогов Азербайджана
2. Первый заместитель министра налогов
3. Заместители министра налогов
4. Гендиректор департамента налоговой политики и стратегических исследований Минналогов
5. Гендиректор департамента внутренней безопасности Минналогов
6. Гендиректор юридического департамента Минналогов
7. Гендиректор департамента анализа и контроля налоговых рисков Минналогов
8. Гендиректор департамента по работам с территориальными налоговыми органами Минналогов
9. Гендиректор департамента услуг налогоплательщикам и прозрачного налогового партнерства Минналогов
10. Гендиректор департамента налогового мониторинга в институтах международного сотрудничества и финансовых институтах Минналогов
11. Гендиректор департамента по контролю за исполнением налоговых обязательств Минналогов
12. Гендиректор департамента по контролю за исполнением налогового законодательства Минналогов
13. Генеральные директора территориальных налоговых управлений Минналогов
14. Генеральные директора районных налоговых отделений Минналогов
15. Начальник управления по борьбе с организованной преступностью в экономической сфере департамента предварительных расследований налоговых преступлений.
Р.Д., И.А.