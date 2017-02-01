Азербайджан намерен вернуть себе полноправное членство в Инициативе прозрачности в добывающих отраслях

Президент Ильхам Алиев: Политические связи между Азербайджаном и Катаром находятся на высоком уровне



Имеются хорошие возможности для расширения сотрудничества между Азербайджаном и Катаром в торговой и туристической сферах