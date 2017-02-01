USD1.9200
EUR2.0719
RUB0.0319
Brent55.41
WTI52.70
Золото1 208.34
S&P 500 Index2 278.87
Nikkei 22519 141.12
Xроника

Президент Азербайджана утвердил список должностных лиц, которые могут получить информацию, считающуюся налоговой тайной 01.02.2017 20:01

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил список лиц, которые могут получить информацию, считающуюся налоговой тайной.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, согласно распоряжению, в списке числятся:

1. Министр налогов Азербайджана

2. Первый заместитель министра налогов

3. Заместители министра налогов

4. Гендиректор департамента налоговой политики и стратегических исследований Минналогов

5. Гендиректор департамента внутренней безопасности Минналогов

6. Гендиректор юридического департамента Минналогов

7. Гендиректор департамента анализа и контроля налоговых рисков Минналогов

8. Гендиректор департамента по работам с территориальными налоговыми органами Минналогов

9. Гендиректор департамента услуг налогоплательщикам  и прозрачного налогового партнерства Минналогов

10. Гендиректор департамента налогового мониторинга в институтах международного сотрудничества и финансовых институтах Минналогов

11. Гендиректор департамента  по контролю за исполнением налоговых обязательств Минналогов

12. Гендиректор департамента  по контролю за исполнением налогового законодательства Минналогов

13. Генеральные директора территориальных налоговых управлений Минналогов

14. Генеральные директора районных налоговых отделений Минналогов

15. Начальник управления по борьбе с организованной преступностью в экономической сфере департамента предварительных расследований налоговых преступлений.

Р.Д., И.А.

105количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Тонущий отец швырнул дочь на три метра, чтобы спасти ей жизнь - ВИДЕОЭкс-супруг Моники Беллуччи Венсан Кассель закрутил роман с 19-летней моделью – ФОТОКушающая ювелирные украшения Мелания Трамп оказалась в центре скандала – ФОТОВ Азербайджане ликвидирована группа террористовБаку в объятиях снега - ФОТОРЕПОРТАЖВ четверг в Баку и на Абшероне морозно, до -6СМИ: в Таиланде собаки спасли хозяина от королевской кобры - ВИДЕОГрузия выступит на «Евровидении 2017» с песней, несущей социальный месседж – ФОТО - ВИДЕОШесть лет без Руфата Мехтиева: лучшие песни певца – ВИДЕОВ Азербайджане повысились цены на бензин Premium Euro-95 и Super Euro-98

НОВОЕ НА САЙТЕ

1 февраля20:34 Модная коллекция «Карабах» вновь показана в Берлине – ФОТО20:16 Свидетель по «Делу МНБ»: «Акиф Човдаров силой отнял у меня ресторан и землю»20:01 Президент Азербайджана утвердил список должностных лиц, которые могут получить информацию, считающуюся налоговой тайной19:41 В результате провокации врага ранен военнослужащий ВС Азербайджана19:30 Эльмар Мамедъяров: Заявление Налбандяна по Азербайджану полно лживых обвинений19:17 Минздрав улучшает медобслуживание одиноких и лиц без определенного места жительства19:00 «Кяпяз» потерял капитана18:44 Ученый совет Института истории НАНА протестует против преследования узбекского историка и публициста на его родине18:24 Снег отправил «Нефтчи» в Габалу18:12 SOCAR почти на 31% снизила прокачку нефти по Баку-Супса17:56 Как полицейские помогали автомобилистам вызволять машины из ледового плена – ФОТО - ВИДЕО17:48 Госпошлина за лицензию на деятельность в Азербайджане мобильного оператора может достигнуть 1 млн манатов17:40 Все голы Даниэля Суботича за «Габалу» - ВИДЕО17:32 Курс маната к доллару на четверг, 2 февраля17:24 Вячеслав Сапунов об ошибках в энциклопедии КВН – ФОТО