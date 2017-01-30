Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея члена Национальной Академии Наук Азербайджана, генерал-лейтенанта Керима Аббасали оглу Керимова.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«В ноябре 2017 года исполняется 100 лет со дня рождения активного участника реализации космических программ, выдающегося ученого и военного деятеля, председателя Государственной комиссии СССР по космическим полетам, Героя Социалистического труда, лауреата Государственной и Ленинской премий, почетного члена Национальной Академии Наук Азербайджана, генерал-лейтенанта Керима Аббасали оглу Керимова.

Кериму Керимову принадлежат исключительные заслуги в области создания космических аппаратов и ракетной техники, интенсификации полетов в космос и развития космонавтики. Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях обеспечения проведения 100-летнего юбилея Керима Керимова, внесшего важный вклад в исследование космического пространства, постановляю:

1. Национальной Академии Наук Азербайджана совместно с Национальным аэрокосмическим агентством Министерства оборонной промышленности Азербайджанской Республики подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею Керима Керимова.

2. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения».

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