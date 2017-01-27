Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении ряду сотрудников Государственного таможенного комитета (ГТК) высших специальных званий.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, следующим лицам присвоены следующие звания:
1. высшее специальное звание генерал-полковника таможенной службы – председателю ГТК Азербайджана Алиеву Айдыну Али оглу
2. высшее специальное звание генерал-майора таможенной службы – начальнику Главного управления по борьбе с правонарушениями в таможенной сфере Салаеву Бабе Гаджи-Баба оглу
3. высшее специальное звание генерал-майора таможенной службы – начальнику Главного таможенного управления автотранспорта Гусейнову Исмаилу Халил оглу.
Р.Д., И.А.