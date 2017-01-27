Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении ряда сотрудников Государственного таможенного комитета за отличие при исполнении служебных обязанностей.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, согласно распоряжению, следующие лица награждены:

орденом «За службу Отечеству» 1-ой степени

Новрузов Вюсал Зейнал оглу

орденом «За службу Отечеству» 2-ой степени

Бабаев Игбал Алыджан оглу

Фарзалиев Дилавер Мамед оглу

Халилов Эхтирам Сайяф оглу

Исаев Хазар Агали оглу

Мамедов Рауф Энвер оглу

орденом «За службу Отечеству» 3-ей степени

Аббасова Севар Мухтар гызы

Абдуев Садиг Тофиг оглу

Исмаилов Сабир Аббас оглу

Гасымов Джавад Мустафа оглу

Мехтиев Тельман Гусейнгулу оглу

Мамедов Абульфаз Надир оглу

медалью «За отличие на государственной службе»

Абасов Искандер Адиль оглу

Абдуллаев Анар Шихали оглу

Абдуллаев Гадир Абдулла оглу

Абуталыбова Мадина Султан гызы

Агаева Гюльнара Месиулла гызы

Алвердиев Тариэль Мехман оглу

Байрамов Азер Байрам оглу

Ахмедов Азизага Нариман оглу

Ахмедзаде Джошгун Мубариз оглу

Алиев Гаджи-Мурад Феликсович

Алиев Вюгар Исмаил оглу

Асадов Амир Вагиф оглу

Гамидли Вюгар Сабир оглу

Гасанли Эльшан Ахад оглу

Гасанов Аждар Имамгулу оглу

Гасанов Габиль Юсиф оглу

Гусейнов Сейран Тофиг оглу

Исламов Рашад Тарих оглу

Гасымов Асим Агабаба оглу

Гурбанов Эльнур Эльшад оглу

Мехтиев Хафиз Гасан оглу

Меликов Хабиб Мелик оглу

Мамедов Эльшан Мелик оглу

Мамедов Акрам Абульфаз оглу

Миришли Миршахин Фаиг оглу

Мирзоева Сахиба Идрис гызы

Наджафли Джейхун Эйбатгулу оглу

Нифталиев Рафаил Гусейн оглу

Нуриев Намиг Мали оглу

Рагимов Пярвиз Асад оглу

Рзаев Шахин Али оглу

Тагиев Турал Джаваншир оглу

Вахаюзаде Хосров Фикрет оглу

Зейналов Эльшан Салим оглу.

Р.Д., И.А.