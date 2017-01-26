Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о назначении торговых представителей в посольствах и консульствах страны за рубежом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, данный указ направлен на более полную защиту и представление торгово-экономических интересов нашей страны и местных производителей, расширение путей выхода местных продуктов на рынки других стран, увеличение плодотворности в применении мер, связанных со стимуляцией экспорта и мобильности в установлении связей между хозяйственными субъектами.

Согласно указу, торговый представитель будет осуществлять свою деятельность в составе посольства и консульства, куда будет назначен.

Торговый представитель будет нести личную ответственность при исполнении своих полномочий и подчиняться министру экономики Азербайджана, а торговый представитель, назначенный в консульство, будет осуществлять деятельность под общим руководством торгового представителя, назначенного в посольство Азербайджана в данной стране.

Р.Д., И.А.