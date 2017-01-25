Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Индии Пранаба Мухерджи с национальным праздником страны – Днем Республики.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, по словам главы государства, Азербайджан и Индию связывают сотрудничество и дружеские отношения, уходящие корнями в глубь истории.

Президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что усилия по укреплению дружеских отношений, расширению взаимовыгодного сотрудничества между странами продолжатся и впредь.

Президент Азербайджана пожелал П.Мухерджи крепкого здоровья, успехов в деятельности, индийскому народу – мира и благополучия.

Р.Д., И.А.