Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил генерал-губернатора Австралии Питера Косгрова с национальным праздником страны – Днем Австралии.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, глава государства отметил, что расширение азербайджано-австралийских отношений, наблюдаемых в последние годы, вызывает удовлетворение.

По его словам, сотрудничество между двумя государствами успешно продолжается как в двустороннем порядке, так и в рамках международных организаций.

Президент Азербайджана пожелал П.Косгрову крепкого здоровья, успехов в деятельности, дружественному народуАвстралии – спокойствия и благополучия.

Р.Д., И.А.