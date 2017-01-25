Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил генерал-губернатора Австралии Питера Косгрова с национальным праздником страны – Днем Австралии.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, глава государства отметил, что расширение азербайджано-австралийских отношений, наблюдаемых в последние годы, вызывает удовлетворение.
По его словам, сотрудничество между двумя государствами успешно продолжается как в двустороннем порядке, так и в рамках международных организаций.
Президент Азербайджана пожелал П.Косгрову крепкого здоровья, успехов в деятельности, дружественному народуАвстралии – спокойствия и благополучия.
Р.Д., И.А.