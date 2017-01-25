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Xроника

Президент Ильхам Алиев поздравил генерал-губернатора Австралии 25.01.2017 19:14

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил генерал-губернатора Австралии Питера Косгрова с национальным праздником страны – Днем Австралии.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, глава государства отметил, что расширение азербайджано-австралийских отношений, наблюдаемых в последние годы, вызывает удовлетворение.

По его словам,  сотрудничество между двумя государствами успешно продолжается как в двустороннем порядке, так и в рамках международных организаций.

Президент Азербайджана пожелал П.Косгрову крепкого здоровья, успехов в деятельности, дружественному народуАвстралии – спокойствия и благополучия.

Р.Д., И.А.

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