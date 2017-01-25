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Xроника

Будет расширена территория Сумгайытского химико-промышленного парка 25.01.2017 18:52

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о расширении территории Сумгайытского химико-промышленного парка в целях обеспечения продолжительного развития нефтяного сектора в стране, поддержки предпринимательства, поощрения частной инвестиционной деятельности по приоритетным направлениям индустриализации, организации конкурентоспособного промышленного производства, базирующегося на современных технологиях, а также повышения занятости населения в производственной сфере.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, Кабинету министров поручено в течение 3 месяцев обеспечить передачу территории в 170,75 га, расположенную на 37-м километре трассы Баку-Губа, ООО «Сумгайытский химико-промышленный парк» и проинформировать об этом главу государства.

Министерству экономики и Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Р.Д., И.А.

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