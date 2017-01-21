Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Исламской Республики Иран Хасану Роухани.
Как сообщает официальный сайт Президента АР, в соболезновании говорится:
«Уважаемый господин Президент!
Крайне опечален известием о гибели людей в результате обрушения многоэтажного здания в Тегеране.
В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Ирана, желаю выздоровления раненым и пострадавшим».
Талыб Бархудаев, Э.Т.