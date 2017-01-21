Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Исламской Республики Иран Хасану Роухани.

Как сообщает официальный сайт Президента АР, в соболезновании говорится:

«Уважаемый господин Президент!

Крайне опечален известием о гибели людей в результате обрушения многоэтажного здания в Тегеране.

В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Ирана, желаю выздоровления раненым и пострадавшим».

Талыб Бархудаев, Э.Т.