USD1.8311
EUR1.9483
RUB0.0308
Brent54.40
WTI51.51
Золото1 206.65
S&P 500 Index2 263.69
Nikkei 22519 173.10
Xроника

В Азербайджане индексируется страховая часть пенсий 21.01.2017 14:43

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об индексации страховой части трудовых пенсий.

Как сообщает официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики и в соответствии со статьей 29.2 Закона Азербайджанской Республики «О трудовых пенсиях», постановляю:

1.Поручить Министерству труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики в соответствии с индексом потребительских цен за 2016 год на 1 января 2017:

1.1 обеспечить повышение страховой части всех видов трудовых пенсий.

1.2 произвести индексацию пенсионного капитала, накопившегося на индивидуальных счетах в системе индивидуального учета.

2. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения».

Талыб Бархудаев, И.А.

367количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Трамп с супругой станцевали первый танец на балу в честь инаугурации - ФОТО - ВИДЕОКак Жаклин Кеннеди: чем так хорош инаугурационный наряд Меланьи Трамп - ФОТОПользователи соцсетей обсуждают, как Билл Клинтон «пялится» на Иванку Трамп - ВИДЕОБольшой день: Иванка и Тиффани Трамп на инаугурации отца - ФОТООбама и Трамп встретились у Белого дома - ФОТО - ВИДЕОВ итальянском отеле, на который сошла лавина, число выживших возросло до десяти – ФОТО – ВИДЕО – ОБНОВЛЕНООбама покинул кабинет президента США - ВИДЕОС сайта Белого дома удалили раздел о правах ЛГБТ-сообществаДональд Трамп подписал первые указыВ Азербайджане повышена минимальная заработная плата

НОВОЕ НА САЙТЕ

21 января17:42 Азербайджанские депутаты проинформировали люксембургских коллег о реалиях нашей страны - ФОТО17:19 В Баку в частном доме произошел взрыв, 4 человека получили травмы16:55 Шикар Бадалов на турнире в Дюссельдорфе16:24 Барак Обама с семьей переезжает в особняк за $5,3 млн – ФОТО16:05 В Баку и на Абшероне ожидается мокрый снег15:46 Аурелия Григориу присоединилась к «Платформе для мира между Арменией и Азербайджаном»15:30 Эльхан Абдуллаев: «Нефтчи» сейчас играет без нападающего»15:09 Большой день: Иванка и Тиффани Трамп на инаугурации отца - ФОТО14:43 В Азербайджане индексируется страховая часть пенсий14:22 Тебриз Гасанов: «Для нас это была не самая хорошая игра, допускали много брака»14:05 В Азербайджане повышена минимальная заработная плата13:37 «Нефтчи» отказался от парагвайца13:24 Изменился сайт Минобороны АР, теперь он будет на трех языках - ФОТО13:06 В Стамбуле неизвестный открыл огонь по полиции - ФОТО - ВИДЕО12:47 Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования своему иранскому коллеге в связи с трагедией в Тегеране