Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об индексации страховой части трудовых пенсий.

Как сообщает официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики и в соответствии со статьей 29.2 Закона Азербайджанской Республики «О трудовых пенсиях», постановляю:

1.Поручить Министерству труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики в соответствии с индексом потребительских цен за 2016 год на 1 января 2017:

1.1 обеспечить повышение страховой части всех видов трудовых пенсий.

1.2 произвести индексацию пенсионного капитала, накопившегося на индивидуальных счетах в системе индивидуального учета.

2. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения».

Талыб Бархудаев, И.А.