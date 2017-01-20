20 января – в День всенародной скорби Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в Шехидляр хиябаны почтил память шехидов 20 Января.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, глава государства возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».

В исполнении отдельного образцового военного оркестра Министерства обороны прозвучал государственный гимн Азербайджана.

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Светлую память шехидов пришли почтить также официальные лица государства и правительства, главы религиозных общин республики, послы зарубежных стран в Азербайджане, представители международных организаций.

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В церемонии посещения Шехидляр хиябаны приняли участие премьер-министр Артур Раси-заде, председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов, руководитель Администрации Президента Рамиз Мехтиев.

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