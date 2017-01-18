Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 18 января встретился в Давосе с министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халидом Аль Фалихом.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента АР.

Высоко оценив нынешнее сотрудничество между Саудовской Аравией и Азербайджаном, министр выразил надежду на дальнейшее расширение двусторонних отношений в будущем. Он отметил значимость успешных реформ, проводимых в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева.

Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил свой визит в Саудовскую Аравию и отметил, что между двумя странами существуют братские отношения.

В ходе беседы были обсуждены вопросы вложения Саудовской Аравией инвестиций в Азербайджан, сотрудничества между Министерством энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии и Министерством энергетики Азербайджана, реализации в регионе и других странах совместных проектов компаний Saudi Aramco и SOCAR.

Ялчин Алиев, Э.Т.