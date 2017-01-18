18 января в Давосе состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с генеральным исполнительным директором и учредителем компании «Palantir Technologies» Алексом Карпом.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

На встрече генеральный исполнительный директор и учредитель компании «Palantir Technologies» Алекс Карп выразил заинтересованность в сотрудничестве с Азербайджаном.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества с нашей страной.

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