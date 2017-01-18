18 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе рабочего визита в Швейцарию встретился в Давосе с исполнительным председателем компании CISCO Джоном Чамберсом.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента АР.

Отметив, что наша страна стала надежным партнером для зарубежных компаний, исполнительный председатель компании CISCO Джон Чамберс заявил о большой выгоде и эффективности сотрудничества с Азербайджаном. Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан вступил в новый этап развития, и наше сотрудничество должно соответствовать этому этапу.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями относительно перспектив сотрудничества в сферах общественных услуг, промышленности, сельского хозяйства, туризма, диверсификации экспорта.

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