18 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с главой Регионального правительства Иракского Курдистана Масудом Барзани.

Об этом 1news.az передает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Президент Ильхам Алиев, отметив исторические, культурные связи между нашими народами, вспомнил, что некогда отец Масуда Барзани жил в Азербайджане. Масуд Барзани, выразив главе государства признательность за почтение памяти отца, подчеркнул, что отец всегда с удовольствием вспоминал Баку.

На встрече была отмечена возможность изучения путей сотрудничества между Азербайджаном и Региональным правительством Иракского Курдистана в области энергетики, торговли, импорта, экспорта и других направлениях. Масуд Барзани выразил заинтересованность Регионального правительства Иракского Курдистана в сотрудничестве с азербайджанскими компаниями по различным проектам, подчеркнул наличие хороших возможностей для расширения связей.