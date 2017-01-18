18 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с корпоративным вице-президентом компании Microsoft по связям с общемировыми государственными структурами Таунс-Уитли.

Об этом 1news.az передает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

На встрече речь шла об экономических реформах, осуществляемых в Азербайджане на новом этапе развития, о том, что прогресс информационно-коммуникационных технологий является одной из приоритетных сфер. Было отмечено, что использование информационно-коммуникационных технологий в модернизации национальной экономики представляет важное значение.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о расширении сотрудничества между Азербайджаном и компанией Microsoft.

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