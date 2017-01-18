18 января в Давосе состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Украины Петра Порошенко.

Об этом 1news.az передает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

На встрече было выражено удовлетворение развитием связей между нашими странами в политической, экономической и других сферах. Было отмечено значение визита Президента Украины в Азербайджан с точки зрения расширения наших связей.

Было подчеркнуто, что наши страны активно сотрудничают в международных организациях, постоянно поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга.

Состоялся обмен мнениями о расширении сотрудничества в области инвестиций, энергетики, сельского хозяйства, инфраструктуры и других сферах.

В ходе беседы были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.

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