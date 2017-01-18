18 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с генеральным исполнительным директором компании Statoil Эльдаром Саетре.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Генеральный исполнительный директор компании Statoil Эльдар Саетре, с удовлетворением вспомнив участие в церемонии открытия первых Европейских игр в Баку, отметил, что это грандиозное мероприятие прошло с успехом. Эльдар Саетре подчеркнул, что, проведя Европейские игры, Азербайджан установил стандарты этих соревнований.

Президент Ильхам Алиев сказал, что сотрудничество между Азербайджаном и компанией Statoil имеет большую историю, наши связи носят успешный и устойчивый характер. Он подчеркнул, что деятельность компании служит развитию двустороннего сотрудничества.

В ходе беседы состоялось обсуждение вопросов, связанных с месторождением «Азери-Чираг-Гюнешли», в том числе «Карабах», «Ашрафи», «Дан улдузу» и «Айпара», а также сотрудничеством между Statoil и SOCAR.

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