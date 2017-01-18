18 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом российской компании LUKOIL Вагитом Алекперовым.

Об этом 1news.az передает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Президент Ильхам Алиев, выразив удовлетворение сотрудничеством между Азербайджаном и компанией LUKOİL, отметил, что деятельность компании в Азербайджане имеет большую историю. Глава государства высоко оценил участие компании LUKOİL в проектах, осуществляемых в Азербайджане.

Вагит Алекперов подчеркнул, что связи возглавляемой им компании с SOCAR носят стратегическое значение, выразил удовлетворение сотрудничеством в различных направлениях.

В ходе беседы состоялось обсуждение вопросов, связанных с мероприятиями, осуществляемыми в связи с проектом «Шахдениз», транспортировкой нефти, добываемой LUKOİL в российском секторе Каспия, по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, а также перспективами цен на нефть в мире.

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