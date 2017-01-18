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Президент Ильхам Алиев встретился с исполнительным председателем Всемирного экономического форума - ФОТО 18.01.2017 20:32

18 января в Давосе состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с исполнительным председателем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом.

Об этом 1news.az передает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Президент Ильхам Алиев выразил Клаусу Швабу признательность за очередное приглашение на Всемирный экономический форум. Отметив установление плодотворного сотрудничества между Азербайджаном и Всемирным экономическим форумом, глава государства подчеркнул, что это сотрудничество полностью соответствует целям Давосского форума в связи с улучшением ситуации в странах мира. Президент Ильхам Алиев сказал, что в Азербайджане принимаются важные меры, направленные на обеспечение безопасности и утверждение стабильности. Констатировав значение географического положения нашей страны, глава государства отметил, что данный фактор придает импульс успешной реализации крупных транснациональных проектов, в том числе проектов Север-Юг, Восток-Запад и пр. Президент Ильхам Алиев остановился на процессах развития, происходящих в последние годы в нашей стране, подчеркнул, что Азербайджан вступил в новый этап развития, принимаются действенные меры, направленные на диверсификацию экономики, а также экспорта.

Президент Ильхам Алиев, отметив, что встречи, проведенные им в рамках Давосского форума, способствуют реализации ряда важных проектов, сказал, что в последние годы в Азербайджане проводятся престижные международные мероприятия, что Баку успешно организовал первые Европейские игры, расценил визит Папы Римского Франциска в нашу страну как пример оценки высокой толерантной атмосферы в Азербайджане.

Исполнительный председатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб подчеркнул эффективность сотрудничества между Азербайджаном и Всемирным экономическим форумом, а также то, что участие Президента Азербайджана в этом форуме внесло вклад в двустороннее сотрудничество. Клаус Шваб подчеркнул, что в ходе визита в нашу страну стал свидетелем динамичного развития, говорил о красоте Баку, отметил, что безопасность и стабильность в Азербайджане играют важную роль в развитии нашей страны. Констатировав, что в последние годы в нашей стране проводится большая работа, Баку принимает престижные международные мероприятия, исполнительный председатель Всемирного экономического форума высоко оценил атмосферу толерантности в Азербайджане.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

President.az

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