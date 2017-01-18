18 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

На встрече было выражено удовлетворение сотрудничеством между Азербайджаном и Европейским Союзом в энергетическом секторе. Состоялось обсуждение планов, связанных с проектами «Южный газовый коридор», TANAP и TAP, а также Ион-Адриатическим трубопроводом. Было отмечено, что в следующем месяце в Баку планируется проведение очередной встречи министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора. Состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с финансированием проектов TAP, TANAP и «Шахдениз».

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