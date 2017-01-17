17 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с Премьер-министром Люксембурга, государственным министром Ксавье Беттелем.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, премьер-министр Люксембурга, государственный министр Ксавье Беттель отметил, что его страна заинтересована в расширении связей с Азербайджаном в различных областях, в том числе в сфере финансов и инвестиций. Констатировав успешное сотрудничество между Люксембургом и Азербайджаном в области воздушных грузоперевозок, Ксавье Беттель сказал, что в его стране получили развитие ИКТ, космическая промышленность, банковский и финансовый секторы, и выразил готовность к сотрудничеству с Азербайджаном в этих сферах.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Люксембургом в различных областях. Глава государства отметил, что в Азербайджане также уделяется особое внимание развитию ИКТ, правительство вкладывает крупные инвестиции в эту сферу. Отметив также развитие космической индустрии в Азербайджане, Президент Ильхам Алиев выразил заинтересованность нашей страны в сотрудничестве с Люксембургом в этой области.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в сфере взаимных инвестиций, высоких технологий и других областях.

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