17 января в Давосе состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с генеральным исполнительным директором компании ВР Робертом Дадли.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, на встрече с удовлетворением был отмечен последний визит генерального исполнительного директора компании ВР Роберта Дадли в Азербайджан. Было подчеркнуто успешное развитие сотрудничества между ВР и SOCAR, а также то, что ВР является крупнейшим инвестором в Азербайджане, состоялось обсуждение работ, проводимых в блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли». В ходе беседы был проведен обмен мнениями об успешной реализации и перспективах проектов «Южный газовый коридор», TAP, TANAP.

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