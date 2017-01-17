17 января в Давосе состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Швейцарской Конфедерации Дорис Лойтхард.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, президент Швейцарии Дорис Лойтхард передала поздравления по случаю 25-летия восстановления государственной независимости Азербайджана, отметила успешное развитие связей между нашими странами в различных областях. Подчеркнув, что сотрудничество между Азербайджаном и Швейцарией охватывает новые сферы, Дорис Лойтхард сказала, что успешные связи уже налажены в финансовом секторе, констатировала плодотворное сотрудничество наших стран и в энергетическом секторе.

Президент Ильхам Алиев, с удовлетворением вспомнив визит Дорис Лойтхард в нашу страну, сказал, что между Азербайджаном и Швейцарией налажены успешные партнерские связи. Глава государства говорил о реформах, осуществляемых в Азербайджане в различных сферах, работе, проводимой в нашей стране в связи с преодолением последствий резкого падения цен на нефть в мире и развитием экономики, а также диверсификацией экономики и экспорта. Президент Ильхам Алиев отметил большие транзитные возможности нашей страны, подчеркнул, что Азербайджан превратился в важный транспортный транзитный центр.

На встрече было подчеркнуто хорошее сотрудничество между нашими странами в области железной дороги, проведен обмен мнениями о проектах TAP и TANAP, перспективах сотрудничества в финансово-кредитной сфере, в области инвестиций, сельского хозяйства, фармацевтики и других направлениях.

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