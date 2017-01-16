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Организован прием для руководящих лиц, более десяти раз принявших участие во Всемирном экономическом форуме - ФОТО 16.01.2017 22:53

16 января от имени исполнительного председателя Всемирного экономического форума Клауса Шваба был организован прием для руководящих лиц, более десяти раз принявших участие во Всемирном экономическом форуме.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, на приеме принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства Ильхам Алиев в рамках мероприятия встретился с исполнительным председателем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом.

Напомним, что в минувшем году исполнительный председатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб за участие во Всемирном экономическом форуме в десятый раз вручил Президенту Ильхаму Алиеву знак почетного члена Давосского клуба.

President.az

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